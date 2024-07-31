【藝術文化】台灣廟口野台現身巴黎 三牲獻藝＋戲曲新編拚場吸人潮

視覺設計邱智群將台灣宮廟元素，透過沉浸式的視覺設計，在舞台螢幕上投射出來，創造豐富的視聽享受。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／巴黎報導〕文化奧運進入第3天，吸引破萬觀眾入場，表定5點開放入場，但民眾卻一天比一天提早在台灣館入口處排隊，人龍也更長，成功在巴黎吹起「台流文化」熱潮。DJ QuestionMark、三個人、創造焦點等3個團隊在文化奧運進行最後一場演出，緊接著新登場的「三牲獻藝」及「戲曲新編」皆以台灣廟宇為主題，將台灣廟口野台在巴黎實境重現。

《鬧壽》由薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸（中）領軍演出。（記者董柏廷攝）

以採集自台灣廟宇的文化轉化成電子音樂的「三牲獻藝」，透過嗩吶、鑼、箏等傳統樂器混合電子音樂節拍，傳遞熟悉又迷幻的獨特聲響，用「音樂」這個世界共通的語言，帶著不分國籍的聽眾一起來到台灣廟會現場。演出到〈殘骸奇聲〉時，「戲曲新編」的戲曲導演兆欣竟也忍不住技癢，上台以京劇唱腔即興混入電音演出，為節目帶來意外的彩蛋。

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「三牲獻藝」邱智群（左起）、柯智豪、鄭各均、「戲曲新編」戲曲導演兆欣昨日首度登上巴黎文化奧運，以宮廟音樂元素融合電子搖滾樂帶來精采演出。（記者董柏廷攝）

三牲獻藝團長柯志豪表示，為了紀念在年初去世的團員fish.the（黃凱宇），此次演出不僅曲目皆以fish.the的音樂為主體，團員身上更帶著由台灣神將服裝設計師李育昇設計的「台灣特有種如意鎖片」，除了柯志豪配戴的台灣草鴞（空）、鄭各均配戴黃喉貂（陸）、視覺設計邱志群的台灣百合（幻），代表fish.the的台灣下鱵（海）也在DJ台前，陪著所有團員一起來到文化奧運現場。人在台灣的李育昇跨海接受訪問時提到，台灣草鴞是台灣低海拔猛禽；黃喉貂是台灣高海拔哺乳類，不僅傳遞祝福，更象徵台灣藝文國家隊，在巴黎文化奧運的舞台上與他國「拚場」。

「三牲獻藝」演出結束後，一名巴黎當地DJ（左1）主動上前表示自己深受感動。（記者董柏廷攝）

「戲曲新編」由「阮劇團」、「秀琴歌劇團」、「明華園日字戲劇團」、「閩南嶼文化」、「榮興客家採茶劇團」、「薪傳歌仔戲劇團」等團隊共創《鬧壽》、《在恁佮意》、《苦憐个人》及《憨神》等4齣劇碼，阮劇團藝術總監暨戲曲新編總導演汪兆謙受訪時強調，4齣分別傳達台灣當前的關注議題，包含民主、同婚、死刑存廢等。首日登場的《鬧壽》由薪傳歌仔戲劇團當家小旦張孟逸領軍演出，傳達封建制度反抗與民主力量。演出時更重現台灣廟口野台實境，由演員扮仙對台下觀眾大灑糖果，並發送台北霞海城隍廟的平安符，將台灣信仰的誠摯祝福，傳遞給巴黎的觀眾。

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