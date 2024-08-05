《藝術文化》全聯攜手宜蘭傳藝8月浪漫光舞秀 邀情侶夜衝來打卡

宜蘭傳藝園區今年全面升級「祈緣藍眼淚」，斑斕奪目的燈光裝置球，遍布於傳藝月河與岸上，可發出不同頻率閃爍燈光和多色光線，依照環境氣氛做對應調整，閃耀光影宛如藍眼淚。（宜蘭傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，於8月期間每個週五、六連續舉辦4週「愛在夏天・夜傳藝」活動，上週五（2日）晚上登場，絢爛的光環境藝術、祈緣藍眼淚、極光火舞演出等，將傳藝園區妝點得繽紛又浪漫，活動將持續至8月24日。

「夜傳藝」首週人潮洶湧，共同見證首場「光舞月河」夜間環景燈光秀。（宜蘭傳藝中心提供）

「螢光馬戲」以炫麗的舞蹈、馬戲及翻滾特技，搭配LED立方體及光環道具，創造視覺與聽覺的震撼饗宴。（宜蘭傳藝中心提供）

5大光景裝置 舞動浪漫愛

宜蘭傳藝園區以5大光景裝置「迷霧森林、心動鵲橋、魚耀隧道、祈緣藍眼淚、We Sweet祈願竹林」為亮點，搭配環河光束，讓光舞裝置隨著4首世紀動人情歌共舞。（宜蘭傳藝中心提供）

宜蘭傳藝園區自多年前開始，於七夕期間在園區河畔設置球燈，取名「祈緣星」，夜間讓遊客捧球燈許願，然後拋入月河中，形成浪漫唯美的景觀，大受歡迎，被譽為「藍眼淚」。去年開始試辦延長夜間開園，推出「夜傳藝」活動。而今年不僅將七夕期間限定擴大為4週，更斥資近2千萬，打造包括〈祈緣藍眼淚〉等5大光景裝置，成為獨一無二的「光舞月河」。

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全聯福利中心再度攜手宜蘭傳藝園區，並邀請「FREES自由的設計」策畫《愛在夏天・夜傳藝》夜間活動。（宜蘭傳藝中心提供）

全聯善美的文化藝術基金會表示，全聯集團董事長林敏雄為響應文化部政策「以ESG之名推動企業投資文化」，今年投資上千萬在宜蘭傳藝，並邀請曾在2023台灣燈會中大放異彩，作品得到國際獎項的「FREES 自由的設計」藝術團隊，聯手策畫夜間盛宴「愛在夏天・夜傳藝」活動。

為迎接東方七夕情人節，全聯旗下品牌We Sweet聯手傳藝打造唯美祕境「祈願竹林」。（宜蘭傳藝中心提供）

活動以光環境藝術為主軸，「光舞月河」燈光秀共有5大光景裝置，搭配環河光束，透過系統程式，讓光舞裝置隨著4首世紀動人情歌共舞，月河所經的園區每一處都能欣賞到絕美景致。

微醺餐車市集進駐宜蘭傳藝園區，為夜間活動點綴，帶來極致五感體驗。（宜蘭傳藝中心提供）

其中，〈迷霧森林〉的燈光與霧交織，光影若隱若現，營造出神祕而夢幻的氛圍；〈心動鵲橋〉以牛郎織女的鵲橋概念，運用電腦及燈光裝置設計，演繹喜鵲飛躍情境，引領民眾跟隨光舞喜鵲踏上橋梁，一覽傳藝月河的風光景色；〈魚耀隧道〉長達65米的閃耀地景裝置，燈光倒影映照在月河上，宛如2條大魚在平行時空相遇；〈祈緣藍眼淚〉有將近1,200顆的燈光裝置球，遍布於月河與岸上，並升級為多彩變色裝置，閃耀光影宛如銀河。

全新推出的仲夏浪漫祕境〈We Sweet祈願竹林〉，也是獨家私房景點， 結合傳藝七夕情人節，邀請四結福德廟月老作客傳藝文昌祠，於活動期間提供七色彩祈願卡，民眾可於祈願專區，向月老許心願，隨著活動舉辦，愈來愈多七彩祈願卡繫在竹林上，也形成另一種浪漫優雅的景致。

週週不同主題秀 微醺餐車市集進駐

活動於每個週五、六下午16時至20時30分舉辦，民眾可以黃昏時進場逛遊傳藝園區，除等待入夜的迷人光景裝置之外，每週也安排不同的表演節目，8月9、10日的卡司，包括來自宜蘭的「DJ AT」， AT身兼B-boy與DJ，從經典的Hiphop饒舌到Funk、break beat都擅長，呈現對街頭文化的熱愛，獨特的派對歌單是90年代的New jack swing與R&B音樂。還有「老派舞會」邀請Swing Taiwan帶領民眾一起跳社交舞，感受復古風情。

8月16、17日的卡司則有阿美族的「REDSHoU」，接觸DJ領域長達8年，從CDJ玩到黑膠，擅長經典的Hiphop、R&B Pop Dubstep House，充滿年輕人的熱情與熱血；「極光之翼」以舞蹈、特技等元素，搭配聲光效果，在月河畔上浪漫起舞，結合絢爛的超大型穿戴式LED「極光之翼」，演譯光之絕美。

8月23、24日的卡司則是「DJ Dungi Sapor」，擅長並忠於Techno，她的選曲獨特、強烈又充滿力量，曾受邀於多個國家的音樂節演出，並為德國知名TechnoDJ Monoloc亞洲巡迴台灣站，做為指定暖場DJ，與華人世界百大女DJ Cookie演出。她也以原住民古調與電子音樂結合的作品站上國際舞台，前進巴黎文化奧運，把台灣特色帶向國際。另有「螢光馬戲」，以炫麗的舞蹈、馬戲及翻滾特技，搭配LED立方體及光環道具，創造視覺與聽覺的饗宴。

活動資訊看板

★每週五、六活動時間，特別安排全聯行動超市車於現場服務，並邀請花東知名品牌參與市集，美食餐車備有微醺飲料、美味小點、風味飲品以及工藝文創等攤位，民眾可帶上野餐墊，邊欣賞演出，邊享受美食。

★夜傳藝另有多項優惠方案，宜蘭傳藝園區特別推出「浪漫日落星光票」，凡購買星光票任何票種，再加碼贈送「50元商品折抵券」；也可參加週六午後從台北出發的「夜遊傳藝」1日主題遊行程，會先到蘇澳冷泉消暑，再到夜傳藝看光舞秀；當然，使用全支付，也有額外點數回饋啦。

活動詳情可詢宜蘭傳藝園區官網（http://www.px-sunmake.org.tw/index/）或FB粉專 （https://www.facebook.com/sunmakecultures）。

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