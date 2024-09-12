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藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．運動場看台人生】明天又是新的開始

2024/09/12 05:30

當我們在失望、低落時，永遠別忘了，太陽終會升起，明天又是新的開始。（圖／達志影像）當我們在失望、低落時，永遠別忘了，太陽終會升起，明天又是新的開始。（圖／達志影像）

文／黃俊隆

巴黎奧運結束了，和往年一樣，我們不時看見這端有人圓夢欣喜，另一頭有人落敗垂淚。有研究指出，拿到銀牌的選手相對不快樂，因為不甘心、遺憾離金牌僅差一小步；相較下，奪銅牌者較開心些，因為至少還拿到一面獎牌，不至於空手而返。

每個人參加比賽當然目標都是冠軍，但當結果不如己意時，不同結果，卻使選手有了不同思考，產生不同情緒。無論得牌與否、達到自己預測的成績與否、離金牌有多近……更重要的是，如何拋開腦中各種懸念，讓自己持續進步壯大，為下場比賽努力準備。現僅21歲的網壇新星艾卡拉茲，才在溫布敦網球賽擊敗喬科維奇拿下冠軍，沒想到巴黎奧運卻在史詩級大戰中敗給對方，賽後兩人同樣情緒激動地淚流不止，「我終於辦到了。」首度拿下奧運冠軍，達成金滿冠成就的喬科維奇難掩興奮：「我為這比賽付出了一切。」艾卡拉茲言語中流露出他對這座冠軍的極度渴望，誰不是？

2018年我在紐約念運動管理碩士，暑假在大聯盟擔任實習記者，只要紐約大都會隊有比賽，幾乎整天待在球場，負責相關採訪工作，直到晚上比賽結束，固定前往球員休息室進行當天重要球員的媒體聯訪。至今仍印象深刻的球員訪談，當屬大都會王牌投手迪格隆。即便投出個人「生涯年」，但有很長一段時間，接連幾場好投全被接替投球的隊友給搞砸了，記者第一個問題總是問他勝投再度被砸鍋的感想，他聽完，臉上未曾流露出任何沮喪表情，始終在言語中輕描淡寫地留下一句──明天永遠有新的比賽。球季結束，棒球之神終於還他一個公道，讓他拿下生涯首座賽揚獎。

當我們在失望、低落時，永遠別忘了，太陽終會升起，明天又是新的開始。

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