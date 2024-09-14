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【藝術文化】虎姑婆和他的朋友音樂劇今起演出

2024/09/14 05:30

《虎姑婆和他的朋友》音樂劇，描繪虎姑婆（前中）帶領一群音樂夥伴們，以台灣原創音樂將劇場變為美麗的魔法音樂森林。（AM創意提供）《虎姑婆和他的朋友》音樂劇，描繪虎姑婆（前中）帶領一群音樂夥伴們，以台灣原創音樂將劇場變為美麗的魔法音樂森林。（AM創意提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠上任初登立院備詢台時曾表示，時下流行的網路短影音，破碎與片段式的呈現，會影響青少年的思考與組織能力，他認為很不妥。正好同樣關注兒童藝術教育的「安徒生和莫札特的創意（AM創意）」，也有類似的看法。因此，AM創意首度與富邦文教基金會合作，將其新媒體跨域兒少節目《虎姑婆和他的朋友》，轉化為充滿魅力的現場Live音樂劇，今（14）日起，在水源劇場首演。

在原兒少節目中，彙集了身為父母的音樂人黃韻玲、徐若瑄、品冠、旺福、許哲珮、羅文裕、陳建瑋、葛西瓦以及小威等各方好手創作，音樂製作團隊還包括朱敬然、洪筠惠、古晧、秦序章、黃宣銘等金獎製作人。在此多元音樂基調下，音樂劇也融合了世界民謠、古典、爵士、電子、流行等風格，更加入大野狼、小紅帽等經典故事人物成為冒險夥伴。

談到製作《虎姑婆和他的朋友》初衷，富邦基金會總幹事冷冰表示，希望讓孩子透過觀看其他孩子的經驗，激發他們勇於表達自己，也能好好地與大人溝通。這部作品翻轉台灣經典民間故事「虎姑婆」的恐怖印象，帶領一群音樂夥伴們，以台灣原創音樂將劇場變為美麗的魔法音樂森林，除提供小觀眾更多元的音樂體驗，也成為情緒支持與思考啟發，每一首歌都是獻給台灣孩子的祝福。

即日起演出至9月29日，詳詢官方臉書粉絲專頁「AMcreative 安徒生和莫札特的創意」。

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