【自由副刊．二十個開頭】 吳明倫／白賊七

◎吳明倫

◎吳明倫

罔舍在一抹微弱、陌生的光中醒來，無法確定自己身在何處。頭頂的天花板似乎在很緩慢地旋轉。他闔上眼睛試著讓暈眩停止，直到聽見紙張被翻動以及衣服摩擦的聲音，他才注意到有人在房間的角落。

一個年輕的女子雙腿交疊坐在老沙發上，沙發旁有一張木桌，上面放著半杯水。女子穿著樣式簡單的洋裝，拿著報紙搧風，一邊望向窗外靜止而濃稠的夜空。

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他辨識著她的容貌身形，認出是一個多年不見的舊識。她的樣子跟少女時期差不多，但對罔舍來說，今夜以前的過去已經都是褪色的照片。

阿七好像一直都把他當成很親近的同類。

罔舍不記得自己是如何來到這裡的。一種迷失感籠罩著他，就像被困在夢境與現實之間。罔舍慢慢坐起來，骨頭裡還殘留著疲憊的重量。他最後的記憶是走進冰冷，陷入泥濘，河水拉扯著他。

是她把他從河裡撈了回來？

阿七轉頭看他，眼神晶亮起來：「我四界喝講恁兜足好額，誰先共你救起來，誰就會當得著賞金，結果逐家攏搶欲救你。」

「我這馬一仙攏無呢，阿七。」

「我知啊。彼哪有要緊，人相信你有就好矣。講白賊毋免本錢。」

「那會這拄好予你看著，」他說，聲音嘶啞，語言在他舌尖上顯得陌生。「為啥物你欲救我？」

阿七聳了聳肩，彷彿這一點無關緊要。

他環顧四周。「遮是佗位？」他問。

阿七伸手去拿那杯子，手上的戒指劃過冰冷的玻璃發出清脆的聲響，她卻不喝水，而是持續用戒指敲著杯子，每一下敲擊都沒有敲在節奏上，聽得罔舍心煩氣躁。

她又用那種過分愉快的眼神看他，展示手上大得誇張的鑽石戒指，並得意地把報紙遞給他，「你看你看。」

報上寫著古家巨鑽失竊的辦案（沒有）進展。

「我猶未佮你講我按怎偷提著的，你猶袂當死。」阿七的笑容非常燦爛，從在古家驚險得手的那天忍到現在，好不容易有可以炫耀的知音。

「聽講這本來是恁邱家的？」阿七明知故問。

他們沉默地坐著，空氣中充滿了未出口的話語。罔舍覺得，阿七以為這戒指會讓他對人間還有些興趣，但他仍然能感覺到河水的脈動，那股深邃且不可抗拒的力量在拉扯著他，彷彿他還未離開那水流。

何況阿七也可能在說一個比那個鑽石還要巨大的謊呢。●

【二十個開頭】隔週週二見刊。

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