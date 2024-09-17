【自由副刊．愛讀書】 《誰叫她是笨女人》

《誰叫她是笨女人》

姬野薰子著，郭台晏譯，木馬出版

姬野薰子著，郭台晏譯，木馬出版

本書改編自一起發生於2016年東京的性暴力案件，五名東大生以強制猥褻罪遭到逮捕。儘管書名來自事發後加害者的自述，從小說分頭進行的兩條敘事軸線：東大生竹內翼與「良善之家」出身的神立美咲各自生活、直至相遇的具體描繪，我們可以得知姬野薰子（Himeno Kaoruko，1958-）意圖不在引起惡意關注的事件本身。若把將近五百頁的篇幅視為漫長、雜亂的失焦，恐怕是忽略了此書的可貴之處――其一在於剖陳「誰叫她是笨女人」這句話的自大與粗魯如何生成，其二，則為長期受到忽略的「普通家庭女孩」提供立體、細節完整的素描。比如，當美咲看見電視上的鮮奶油蛋糕而心生嚮往，心裡浮起的念頭卻是：「在京都啊。反正這麼遠，我是去不了的吧。」與此相對地，將擁有的一切視為理所當然的東大生們，則不知殘酷為何物地「即使自滿也顯得天真無邪」。令人稍感撫慰的是，小說家展現冷酷現實的同時，也沒忘記為易受傷害的蛋糕布置防撞措施。（茲姆）

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