【家庭plus．生活停看聽】一起歡樂夾娃娃

圖／達志影像

文／apple

家庭聚餐結束，我第一次與孩子們踏進離家不遠處，號稱夾娃娃機的旗艦店，隨即被這間外貌看似城堡，超級豪華的另類休閒、娛樂場所嚇到！每日潛藏家門的自己果真貧乏、孤陋寡聞呀！

這間夾娃娃機店占地廣大，內部擺設一百多台夾娃娃機。飲食機台除了常見的零食、餅乾、泡麵、巧克力，還有養樂多、布丁，甚至連生鮮類的鮮奶、雞蛋、水餃、烤雞、牛排，還有時令水果，端午節時還推出應景粽子，都能夾取代品替換實品。各式流行的文具、玩具、新潮盲盒、稀有公仔、衛生紙、小電扇、保溫瓶……琳瑯滿目、應有盡有，令人眼花撩亂、歎為觀止。

請繼續往下閱讀...

生意人真是厲害，還合作麵包店、知名炸雞店、手搖飲店，在機台夾物可以換抵用券到實體店面拿取熱騰騰剛出爐麵包、香噴噴炸雞、現場調製的手搖飲料；如此共創雙贏策略讓消費者更有選擇、也更樂意掏錢。店家還會現場教學，用爪推移、強撥、聲東擊西、直上直下……傳授你夾娃娃技巧。店內更設有特別讓新手試練的保夾機台（所謂保證夾取），顧客嫌機台不易夾取時，還能請出專業的機台調機技師幫你服務，讓你與想夾的心愛物品拉近距離，夾取成功率增加。有想要夾的東西還能列入許願名單，讓商家新增在下次的採購品項中。如此尊重與厚待顧客，難怪生意會蒸蒸日上，即便如此，總公司還會派出督導不定時的動態視察，隨時確保品質、服務的優良與完善。

話說父子3人在兌換代幣後，便摩拳擦掌、鎖定目標，開始大顯身手。我看著兄弟倆眼神發亮，使勁地左右搖晃、上下轉動、尖叫吶喊，連先生也是欲罷不能。旁邊偶有其他人圍著幫襯，加入么喝、鼓譟，店裡的人幾乎都沉浸、陶醉在此歡樂的遊戲天地裡，男女老少、攜家帶眷夾到手軟，為之瘋狂、誠服。

我雖無此等嗜好，在等候區看著遠近各種景象，或來回穿梭目睹激烈夾況，也覺格外熱鬧有趣！每當我湊近父子3人詢問還要玩多久？總是聽到回答：「再一下。」再一下的結果是看到他們由這邊移動到另一邊，然後繼續夾下去。

最後每個人拉著像大賣場那樣的推車，滿載而歸至包裝區提供的紙箱打包戰利品，我完全嗅到一片的喜悅、滿足。當兄弟倆終於捨得收手，眉開眼笑朝著我炫耀、吹噓著手邊贏得的禮物、獎品……特別是我覺得「無用」，那些看起來人畜無害、萌萌噠的布偶。弟弟還強辯，指出被我嫌棄的娃娃，服務員一天還得補貨四箱呢！想想，開心就好！誰讓商品設計得像馭術般的蠱惑人心，讓人忍不住喜愛。就像看到有人用累積點數換兌一個超級可愛的酷洛米行李箱，當下我也是好生羨慕啊！

夾娃娃，可以享受挖寶樂趣，還能獲得無比的紓壓與療癒，又有小小挑戰的刺激。如專家所言那種獎賞預期的多巴胺迅速提升，之後多巴胺獲得擴大、達到高點的釋放。而夾娃娃的過程其實也是種學習，激勵我們再接再厲，成就感更難以言語。

最重要的，是父子3人藉夾娃娃的技術共賞與意見交流中，增添了親子互動的默契與輕鬆。就讓偶爾歡樂一下的夾娃娃，瀰漫在假日優閒的氣氛裡，越夜越美麗。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法