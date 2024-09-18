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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 石尚清／夜行列車

2024/09/18 05:30

◎石尚清◎石尚清

◎石尚清

到池上工作以後，池上至桃園，返家四個多小時的漫長車程，白天有大片窗景佐茶佐便當，由富里、玉里……到羅東、宜蘭；由深綠山脈淺綠田園交織的縱谷，經花蓮令人心疼的受傷山脈、再到童年曾經奔跑過的蘭陽平原……一路拾掇著我的青春歲月乃至童年回憶，或追憶或感傷，都有一方好風景做襯圖。

但返程不同，傍晚六點多的火車，樹林站已是陽光的尾巴，等列車從南港出來後，夜幕已徹底降臨。原先的窗景變成鏡子，映照出自己呆滯的臉。若想覷著一點外面的風景，就幾乎得把鼻子貼在窗玻璃上；山色影影幢幢，燈影一閃而過，不知道為何原本明媚的風景，少掉陽光這個圖層，莫名就淒涼起來。我只能對著如鏡之窗，小心避開鄰座的視線擠眉弄眼，百無聊賴地打發這漫長的車程。●

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