【自由副刊．愛讀書】 《從這房間永遠看不見東京鐵塔》

《從這房間永遠看不見東京鐵塔》

麻布競馬場著，王華懋譯，麥田出版

麻布競馬場著，王華懋譯，麥田出版

若將這本小說轉譯為臉書粉專，一定可以加入盛極一時的厭世系列：「厭世東京人」、「東京厭世陣線」之類。就連作者筆名麻布競馬場（Azabu Keibajo，1991-），都取自將東京人比做賽馬，只能沿固定跑道被驅使競爭。東京人當然不一定是「東京人」，「即使同樣都是早稻田，那邊的也是更高級的早稻田。」有人拚命擠進蛋黃區。有人活在階級複製，踮著腳尖看不起務農家庭。有人堆疊標籤裝做高端上班族，賣弄PUA話術。善男信女懷抱著嚮往、執著、自卑、匱乏奔赴大都市，與鄰近區域一照，更能顯現各地特色：車熺垣小說點出韓國的容貌焦慮，「如果擁有妳的臉，我一定會活得比妳好上千百倍」，是江南女子的妒意及氣魄；台灣草莓有〈他們說我是沒有用的年輕人〉和〈爛泥〉揭示無奈和不平；這些看不見東京鐵塔的人，則以輕蔑武裝，擺出姿態。太酸的語氣幸好仍有一點安慰，比如一隻貓的祝福，或返鄉老師對畢業生說：每個人都經歷著自己的苦，請成為一個能想像他人不幸的人。

（匿名地瓜）

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