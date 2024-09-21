【藝術文化】半世紀的容顏畫展 王繼光 盧明德 蘇憲法新作亮相

蘇憲法〈雨荷〉，油彩、畫布，80 x 116.5公分，2024。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「半世紀的容顏──師大美術系六三級畢業50年班展」首度匯集林素惠、吳明錦、邱乾聰、高惠芬、郭挹芬、瞿珍平、林玉山、王繼光、盧明德、江隆芳、蘇憲法、黃肇基、宋正儀、洪正雄、孫慧德、王美如、陳湖皋等17位藝術家作品，即日起至9月26日，在台灣師大德群藝廊A廳登場。

藝術家暨策展人蘇憲法受訪時回憶，當年美術系課程不以興趣專長分類，舉凡西畫、國畫、設計、雕塑等全部必修，同學們全部濟濟一堂，「自63年從師大美術系畢業後，迄今整整半個世紀，身為大二班長的我，決定號召大四班長王繼光共同策畫，召集散居世界各地的同窗舉辦班展，除了藉此展覽讓大家重返母校回憶過往，也是展現當年師大美術系給予的養分，讓曾經於此求學的學生們發展不同的風格與藝術成就。」

請繼續往下閱讀...

王繼光〈禮運大同篇〉，草書，135 x 34公分（共5件），2024。（蘇憲法提供）

展品新舊並陳，共計超過45件作品，包含複合媒材、攝影、書法、油畫、小型裝置等，呈現美術系畢業生旺盛的創作生命力。值得一提的是，王繼光作品〈禮運大同篇〉以連綿繚繞的草書為創作基底，在筆勢騰挪之間，展現大氣恢弘的神采，透過筆順、結構與布局，具現藝術家的瀟灑性情與文化底蘊；蘇憲法〈雨荷〉將東方的寫意與西方寫實的界線揉碎後整合，從觀荷、畫荷、玩荷3種不同層次發展出獨有美學，並將其創造的「白色詩學」發揮淋漓盡致，使畫面產生耐人尋味的氣韻流動感；盧明德〈小言說故事〉、〈飜案屋〉則將東方的潑墨與暈染表現，結合西方符號學構圖，夾藏自然界生物的擬態形象，讓觀者產生自己的詮釋空間與敘事美學。

「半世紀的容顏──師大美術系六三級畢業50年班展」即日起至9月26日，在台灣師大德群藝廊A廳登場。（記者董柏廷攝）

蘇憲法說明，此次雖非全員到齊，也有8位同學提前從人生場中「離席」，但是仍召集近半數、現已各有一方天地的藝術家們，以作品實現藝術班聚，共襄盛舉，實屬難得。此外，他也透露，在台灣師大德群藝廊的展出結束後，將於10月中旬移師至南山高中藝廊繼續展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法