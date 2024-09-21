自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】半世紀的容顏畫展 王繼光 盧明德 蘇憲法新作亮相

2024/09/21 05:30

蘇憲法〈雨荷〉，油彩、畫布，80 x 116.5公分，2024。（蘇憲法提供）蘇憲法〈雨荷〉，油彩、畫布，80 x 116.5公分，2024。（蘇憲法提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕「半世紀的容顏──師大美術系六三級畢業50年班展」首度匯集林素惠、吳明錦、邱乾聰、高惠芬、郭挹芬、瞿珍平、林玉山、王繼光、盧明德、江隆芳、蘇憲法、黃肇基、宋正儀、洪正雄、孫慧德、王美如、陳湖皋等17位藝術家作品，即日起至9月26日，在台灣師大德群藝廊A廳登場。

藝術家暨策展人蘇憲法受訪時回憶，當年美術系課程不以興趣專長分類，舉凡西畫、國畫、設計、雕塑等全部必修，同學們全部濟濟一堂，「自63年從師大美術系畢業後，迄今整整半個世紀，身為大二班長的我，決定號召大四班長王繼光共同策畫，召集散居世界各地的同窗舉辦班展，除了藉此展覽讓大家重返母校回憶過往，也是展現當年師大美術系給予的養分，讓曾經於此求學的學生們發展不同的風格與藝術成就。」

王繼光〈禮運大同篇〉，草書，135 x 34公分（共5件），2024。（蘇憲法提供）王繼光〈禮運大同篇〉，草書，135 x 34公分（共5件），2024。（蘇憲法提供）

展品新舊並陳，共計超過45件作品，包含複合媒材、攝影、書法、油畫、小型裝置等，呈現美術系畢業生旺盛的創作生命力。值得一提的是，王繼光作品〈禮運大同篇〉以連綿繚繞的草書為創作基底，在筆勢騰挪之間，展現大氣恢弘的神采，透過筆順、結構與布局，具現藝術家的瀟灑性情與文化底蘊；蘇憲法〈雨荷〉將東方的寫意與西方寫實的界線揉碎後整合，從觀荷、畫荷、玩荷3種不同層次發展出獨有美學，並將其創造的「白色詩學」發揮淋漓盡致，使畫面產生耐人尋味的氣韻流動感；盧明德〈小言說故事〉、〈飜案屋〉則將東方的潑墨與暈染表現，結合西方符號學構圖，夾藏自然界生物的擬態形象，讓觀者產生自己的詮釋空間與敘事美學。

「半世紀的容顏──師大美術系六三級畢業50年班展」即日起至9月26日，在台灣師大德群藝廊A廳登場。（記者董柏廷攝）「半世紀的容顏──師大美術系六三級畢業50年班展」即日起至9月26日，在台灣師大德群藝廊A廳登場。（記者董柏廷攝）

蘇憲法說明，此次雖非全員到齊，也有8位同學提前從人生場中「離席」，但是仍召集近半數、現已各有一方天地的藝術家們，以作品實現藝術班聚，共襄盛舉，實屬難得。此外，他也透露，在台灣師大德群藝廊的展出結束後，將於10月中旬移師至南山高中藝廊繼續展出。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應