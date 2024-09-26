【家庭plus．運動場看台人生】擦乾眼淚 繼續往前

對運動員來說，接受比賽的結果，在勝負揭曉的當下，卻似生命中最難承受之重。（資料照，歐新社）

文／黃俊隆

夏天是眼淚的季節，學子含淚告別校園；日本甲子園棒球賽，落敗遭淘汰的小朋友，不時淚灑球場；今夏奧運，更是充滿淚水，無論是為了獲勝者的喜極而泣，亦或落敗的不忍傷感，網球男單冠軍賽結果出爐後，在網子兩端同時上演。

在這場史詩級大戰中，喬科維奇最終拿下勝利，賽後難得激動落淚，在拿下生涯首面奧運金牌後，終於達成金滿冠成就。另一頭年僅21歲，網壇史上最年輕的世界球王艾卡拉茲，即便在奧運前才接連拿下法網及溫網冠軍，且在不久前的溫網冠軍賽擊敗喬科維奇，但這一敗卻也令他難得淚灑球場；面對西班牙媒體訪問時，「我為它付出了一切」，在勉強擠出這句話後，眼淚早潰堤的艾卡拉茲甚至激動到無法完成訪問。

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對非運動員的一般人而言，或許難免會將勝負簡化，好奇心想，「不過就只是一場比賽而已」，但對運動員來說，接受比賽的結果，在勝負揭曉的當下，卻似生命中最難承受之重。特別是奧運，它代表的並非僅僅個人，同時還有背後整個國家的期待，或說幻想。若這場輸球不是奧運，即便是大滿冠，想必艾卡拉茲應該半滴眼淚都不會流下。在確定打進冠軍賽後，艾卡拉茲便當著媒體面前，向西班牙同胞許諾，他將完成所有人的企盼，拿下大家寄望的金牌。或許就是這樣的金牌重量，使得他在連兩盤搶七大戰時，增添輸不得的巨大壓力，而影響了表現。

「你站在很高的地方往下看，很多東西都會縮得很小……」統一獅球員陳傑憲曾這麼說，如同那些場上的勝負，時間拉長後，也不再無比巨大。但生命往往需要一場儀式，特別是難過、輸球時，好比大哭一場，然後擦乾眼淚，明天又是另一場比賽，新的開始。

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