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【藝術文化】準馬寇爾、艾拉貝拉史坦巴赫與NSO 10月與琴共舞

2024/09/28 05:30

NSO音樂總監準．馬寇爾認為，這次音樂會將帶來全新的聆聽體驗。（NSO提供）NSO音樂總監準．馬寇爾認為，這次音樂會將帶來全新的聆聽體驗。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕當今最著名的小提琴獨奏家之一艾拉貝拉．史坦巴赫（Arabella Steinbacher），睽違6年再度與NSO國家交響樂團合作，將於10月6日在國家音樂廳「與琴共舞」，由NSO音樂總監準．馬寇爾率團，與艾拉貝拉共同演繹莫札特《A大調第5號小提琴協奏曲》。

艾拉貝拉出生於音樂世家，3歲開始學習小提琴，8歲便於慕尼黑音樂院師事舒馬茜蔻（Ana Chumachenco ），是「姚阿幸國際小提琴大賽」得主。艾拉貝拉以豐富多樣曲目聞名，在2023/24樂季中，她與多個歐陸知名樂團合作，近日重返瑞士克洛斯特音樂節及華沙貝多芬音樂節。她目前使用的樂器，包括1718年製作的史特拉第瓦里名琴小提琴「ex Benno Walter」和1744年朱塞佩．瓜奈里的「Sainton」。

《A大調第5號小提琴協奏曲》是莫札特的最後一首小提琴協奏曲，第一樂章的結構創新，將快板與慢板交替融合，終章更巧妙加入「土耳其風」音樂，充滿活力與驚喜。從優雅的旋律到異國風情的融合，完美平衡了古典風格與創新元素，成為莫札特的經典之作。馬寇爾表示，「我與艾拉貝拉合作過很多次，她對莫札特的優雅與古典風格有著深刻的理解，並能以純淨的音色完美呈現這部偉大的作品。」

同場音樂會，馬寇爾另將率團演出「樂無界計畫」《一分鐘交響曲》年輕作曲家潘汶恩的創作，並於下半場演出西班牙作曲家法雅《三角帽》芭蕾音樂，由陳禹擔任次女高音，馬寇爾說，「這是一部不常見的完整芭蕾作品，洋溢著節奏感與舞蹈的活力。它的音樂根植於佛朗明哥文化，既展現輕鬆幽默的一面，也流露出深刻的情感。我相信觀眾在聆聽這音樂時無法靜坐不動，因為這是充滿舞蹈生命力的音樂。」

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