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【藝術文化】2024未來媒體藝術節奇異點 呈現AI與藝術交融的多重視角

2024/10/06 05:30

梁淑玄《機器人生態系中的外來種》挑戰視覺感官，促使觀眾思考科技與人類的關係。（C-LAB提供）梁淑玄《機器人生態系中的外來種》挑戰視覺感官，促使觀眾思考科技與人類的關係。（C-LAB提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的2024未來媒體藝術節，今年迎來第2屆，以「奇異點」為主題，聚焦當下世界關注的AI發展，探究人工智慧時代的演變與社會議題。即日起至12月15日，在台灣當代文化實驗場圖書館展演空間、北草坪、聯合餐廳展演空間、通信分隊展演空間等地登場。

謝鎮璘《浩瀚無垠》透過幾何圖形與漸層色澤建構視覺中更多的可能性。（C-LAB提供）謝鎮璘《浩瀚無垠》透過幾何圖形與漸層色澤建構視覺中更多的可能性。（C-LAB提供）

策展人吳達坤表示，為呼應近年AI的爆炸性發展，以奇異點為主題，分為「流動的錨點」、「創造力的轉變」、「創作者的洞見」與「未完的篇章」等4個章節，邀請9國、23組藝術家，展出26件精采作品，展示AI技術在藝術中的應用，探討科技如何影響文化、社會的發展。

黃贊倫《十二生肖》（前）與《迴路》（背景），探討機器人或網際網路的複雜歷史和哲學。（C-LAB提供）黃贊倫《十二生肖》（前）與《迴路》（背景），探討機器人或網際網路的複雜歷史和哲學。（C-LAB提供）

展覽以近代科技史與AI的發展為切入點，探索科技如何動搖人的認知與價值觀，並爬梳時代變革中的重大事件，包括文學、藝術、大眾文化中的AI形象，聚焦於AI如何成為藝術創作的新動力，而觀眾如何在AI創造的環境中重新審視自身的角色；繼而探討藝術創作引入圖像生成、動態捕捉、遊戲引擎與推測設計等技術，為藝術家賦予怎樣的新視角。

其中，袁廣鳴更以新作《扁平世界》解構人類物理空間的文明地景，他採用Google街景的影像資料庫，利用AI以圖搜圖配合人力，搜尋全球類似的街景，串連成一個不斷往前的迴圈風景，如同人類對地理的認知受到科技的影響將不斷重塑、移動與流變。

藝術家們在有機生命和人造物漸趨模糊的時代，以作品提出想像，不僅挑戰視覺感官，更企圖促發觀眾思考科技與人類未來的深層關係，呈現科技奇異點帶來的無限可能性與挑戰。

此外，11月1日至12月22日將推出挑戰視覺極限的「FUTURE VISION LAB 2024」實驗展演計畫，連續8個週末，展映來自台灣、德國、印度、波士尼亞與赫塞哥維納、澳洲、日本、韓國、中國共計16件精采作品和3場推廣講座及工作坊，邀請民眾思考當下、未來的藝術創作，並共同想像人類世界不斷前進的面貌。詳詢C-LAB官網（https://clab.org.tw/events/2024fmf/）。

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