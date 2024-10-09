【自由副刊．愛讀書】 《快手澳客》

《快手澳客》

林國峰著，九歌出版

林國峰著，九歌出版

林國峰（1988-）首本短篇小說以「澳洲打工度假」為背景，以九組人物琢磨「淘金夢」背後驅策欲望的各色動機。他描繪採果手、外送員、肉工廠清潔工等台灣—澳洲打工勞動者群像，展盡現實與夢想、生活與生存、轉折與衝突之間不盡如意的碎片。當聚光燈落在賺得一桶金的成功案例，小說家執意將文字的視點補遺實現夢想以外的機會成本，無論是想讓身為情婦的母親過上好生活的兒子、隨工作游牧愈飄移愈茫然的背包客或社交障礙貪玩手機遊戲的宅男……透過角色們的生存之道，隱微探討階級規則、資本滲透後，人們習焉不察的生活及思考慣性。想以最短時間賺取最多錢的內心曲折，實是關於幻滅及成長、關於資本主義、關於逃離人生的拉扯，寫活一代人面對「夢想豐滿，現實骨感」的寓言。林國峰以虛構情節反省現實，寫下生產線上打工仔，列隊重複相似工作、成為牢不可摧的體制的犧牲者，也藉此記憶曾有一代人湧向南半球淘金的斷代野史。（野芭樂）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法