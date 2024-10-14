【自由副刊．愛讀書】 《山獸與雜魚》

《山獸與雜魚》

林敬峰著，大塊文化出版

林敬峰著，大塊文化出版

或許還沒有一個精準的類別可以框架林敬峰的文字種類。現就讀北藝大劇場設計學系的他，在隨筆語氣中還原造訪山林生態的過程，卻不賣弄自然科學詞彙，文字帶有鋸齒狀的不規則感，以個人內心獨白劇場，還原看見山獸、昆蟲與雜魚的現場。書分為「啟」、「山」、「海」、「刀」四輯：「啟」部寫出個人與獸及魚緣分；「山」部，作者深入山林，將人類的視線調校成與生物齊等，抒發哲思的同時，存有敬畏山林之心；「海」部，場景轉到漁港，面對成為海產的海洋生物，坦白自己擁有一雙獵奇之眼；「刀」部，則寫出他製作標本過程，看見獸與魚的生死，帶來心思靈轉。每篇最後，林敬峰以寫實的手繪插圖，畫出山海中的生物形象，使人明白，「科學與美學從來不曾對立，更不曾被分割。兩者互相滋養，在彼此身上扎根，開出鰭條綻放的花。」（酵母草莓）

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