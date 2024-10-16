【自由副刊．愛讀書】 《小說點線面》

《小說點線面》

范銘如著，聯經出版

范銘如著，聯經出版

談論小說，常在人物、情節、敘述和時間等面向暢議，唯獨空間乏人問津。學者范銘如（1964-）長期以小說的空間為題深入研究，甚至將之置於小說分析的核心，其吸收西方理論的養分，以百年來的台灣小說為研究方法的資料庫，梳理台灣現代小說自1920年代發軔至今作品中的空間環境。范銘如提及，長年來主導認知邊界想像源出大陸型國家，而台灣為海島型國家，邊界敘述有其獨特性，文本的形式有其相應的空間屬性。因此，她透過台灣人熟悉的作品，歸納出一般性文論。書中除了淬鍊小說創作的法則，亦適度以台灣歷史和地理輔助說明，提出一條獨特的「空間分類」理論。小至個人日常活動的領域（點），乃至連結、逃脫、抉擇等方向性路徑（線），由多個定點以及路徑擴大而成公共活動領域（面），加上複合空間以及邊界等概念，范銘如從微觀到宏觀探討空間在文學文本中的功能。（邱秋葵）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法