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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 洪雪芬／星星堆滿天

2024/12/03 05:30

◎洪雪芬◎洪雪芬

◎洪雪芬

我在滿天的星星中，追逐偶然間擊中我的那顆星。

一開始總是佛系追星，通稱路人粉，有空時收看節目，偶爾購買商品。當某個採訪或表演的瞬間，讓我一再重看、以慢速逐秒觀看，看到每幀畫面都記在心裡，那是心動的瞬間。

和一個夢幻的人設談戀愛，我日夜的掛念、不疲憊的追逐，卻是真實的付出；真實與夢幻之間，還有一群人和我一樣，在網上、在見面會上歡呼尖叫，所有的想像與癡迷都能得到共鳴，因此充滿幸福感。

身為一個有自覺的粉絲，必要注意各項資訊：宣傳消息的轉發，按讚，刷榜單，團結力量大。社會把人分三六九等，網路演算法也一樣，資本永遠是最高等的種族，低等人如我寄生在網上耗費時間換取等級。

我是粉圈金字塔底的按讚小工，孜孜不倦地留言，深井投石，收到星星固粉的簡短回應更是如獲神諭。也擺神壇般地張貼海報，蒐集周邊商品；頭貼、螢幕保護貼、背景，統統換成精挑細選的照片，星星全面占據我的所有領域。我掂量著金錢買單代言產品，「同款」成就了美好想像，意識形態上的親近，最終讓資本把星星堆得更高，現實中離我更遠。

當狂熱褪去，也不會有分手的糾纏。

感到孤單時，挑一顆星來愛吧。在那裡，星星堆滿天。●

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