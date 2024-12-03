【家庭plus．生活停看聽】餵貓吃藥 不再激戰

圖／達志影像

文／吳敬琳

「橘子乖，來吃藥了。」這是第N次人貓交戰，我手持她最愛的鮪魚肉泥，內裡裹塞小藥丸，企圖誘騙飢腸轆轆的她入彀，我有信心，只要她張嘴舔舐肉泥，裹藏其中的小小藥丸，定被她渾然無覺一口吞下！

「施者若不自信，受者能感知，將無法信任對方。」獸醫如是說，說的是我首次餵藥失敗的主因，但爾後餵藥我莫不充滿自信，秉持未達目的絕不鬆手的信念，結果屢屢敗陣，頹喪提籠，攜抱給獸醫餵食，究竟哪出問題？

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這次，我仍不放棄！起先，橘子同昔日採不合作態度，無論我幾番將她吐出的藥丸放回肉泥袋，重新偽裝，覆塗肉泥，她慣以靈動小巧的舌尖析出藥丸，舔入肉泥。我輕聲哄勸吃藥才能退散病痛，咚，藥丸再次落盤，她和我都注視盤中因反覆裹泥而軟爛的藥丸，正當我一如既往準備投降，她竟做出令我驚詫萬分之舉──引頸就盤吃下藥丸！

須臾，橘子口吐白沫，止不住的口水與白色泡沫從唇圍溢出，懸垂周際，速度不一往地板滴流。我情急追抱，用濕紙巾幫她擦嘴，狀況未改。早先不明白，誤以為橘子快死了，後來聽醫生解釋，這是貓咪吃苦的自然反應，讓人聯想到汙穢、病重甚至死亡，盡是見之卻步的駭人意象。

這次餵藥，我跟橘子都起了變化。曩昔，我會氣極敗壞強逼硬灌，她自是不甘示弱，拔腿飛逃、緊唇咬牙，即使一時被我征服，事後也會報復，她曾經撒尿於我床正中央。而今，我們都各退一步，我變得有耐心，懂得包容，尊重她的意願不再逼迫；她似乎體恤我的辛苦，最終放下執拗，咀嚼足以令她吐出瀕死意象的藥丸，含苦把它嚥下。

人說貓性神祕難捉摸，飼主不得不小心侍候，形同貓奴。起初我心有戚戚，對這不愛撒嬌又經常刻意與我保持距離的橘子，得順應她獨有的脾性豢養照顧，起居坐臥吃喝拉撒，無一不遵照她的好惡調整服侍，唯恐惹她不滿伺機添亂。這般委曲求全，只因她是我的愛貓，因為愛，所以忍耐。但相處是一種互動，單方面相互不了，橘子又何嘗沒忍受過我氣憤填膺、血衝腦門的爆炸脾氣？若非她識相逃開，讓我冷靜，並於事後維持一段時間循規蹈矩，平衡先前的調皮搗蛋，我對她的愛總有一天消磨精光。

寒暑遞嬗，我們把彼此鋒稜銳角琢磨得圓適平滑，與其說遷就，不如說迢迢韶華讓我們逐漸培養出一種默契，一種無須言語便心意相識的和合。縱然她仍會作亂，我也會不耐煩，卻不再是被迫無奈的奴才心理，而是對等姿態的體貼與信賴，何來貓奴？

之前餵藥無一成功，並非出於我不自信，而是無法給予橘子信賴感。獸醫建言的自信與信任，絕非雙方必然呈映的因果，其間須有相關要素促成，如獸醫來自專業，而我是飼主該有的包容與尊重，橘子希求的僅不過「平等」對待，抗拒主僕式的服從與就範。

見橘子不再吐沫，豎尾徐步環蹭，頻頻喵叫要餅乾，這是確實服下藥丸的反應，食欲大增，我安心多了。餵藥，終於成功。

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