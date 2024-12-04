【自由副刊．愛讀書】 《坂本圖書》

《坂本圖書》

坂本龍一著，高彩雯譯，大塊文化出版

坂本龍一著，高彩雯譯，大塊文化出版

《坂本圖書》收錄三十六篇日本音樂巨匠坂本龍一（Sakamoto Ryuichi，1952-2023）的閱讀雜想及細事。題材涉及電影、歷史、文學、哲學、生物學、人類學、經濟學等，透過其揀擇作品，窺見其腦海宇宙運轉的圖景。雖則「品味」本身具有一定的局限範疇，但坂本龍一面對任何領域的藝術，不設雅俗、不立界線，體現跨領域的終極內涵在於「無界」。坂本龍一從古典樂科班起家，其後涉足電子流行音樂、實驗音樂、電影配樂、三重奏等，留給世界瑰麗的音樂遺產。他自陳創作《async》專輯，反覆觀看韓國極簡主義藝術家李禹煥以及法國電影導演羅伯．布列松的影像與札記、作〈hibari〉（雲雀）一曲致敬夏目漱石的《草枕》，甚至，台灣電影導演侯孝賢與楊德昌也在他賞析的脈絡中。不難發現他關注的關鍵字常是：時間、記憶、語言、存在、環境、自由。其中〈和烏蘇比．佐古校長討論都市的未來、日本的未來。〉對談錄觸及疫前與疫後的人類社會，呈現一名劃時代藝術家豐厚的內蘊，頗具啟發性。

（末摘花）

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