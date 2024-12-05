【藝術．文化】明華園總團《海賊之王》航向國家劇院 華麗機關特效重返大航海時代

孫翠鳳（右2）從書生、海賊等角色性格詮釋見風轉舵充滿爭議的鄭芝龍，圖為與官府周旋的戲謔狡詐。

（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團旗艦大戲《海賊之王 鄭芝龍傳奇》，2021年在「台灣戲曲藝術節」首演後，原定啟動全台巡演，沒想到受疫情搗亂，一波三折，但終於，海賊的旗艦將在本週駛進台北國家戲劇院。

《海賊之王》重返大航海時代，重資打造的旗艦製作，將大船駛進國家戲劇院。（明華園總團提供）

明華園總團的《海賊之王》，與故事工廠黃致凱、王瓊玲雙強聯手，充滿機關變景與華麗特效，打造成磅礴史詩劇作。總團長陳勝福表示，這齣戲的巡演過程和鄭芝龍的人生一樣充滿危機與轉機，2021首演後一度因疫情延後巡演，好不容易等到解封，以為可以恢復正常演出，又因太多等待上檔的節目，使室內劇場檔期非常難喬，除2022年在衛武營與台南文化中心演出過，然後就一路等到現在。

請繼續往下閱讀...

這個斥資千萬的旗艦製作，「我們用不斷超越自己的製作理念，設計了令人驚豔的世紀海戰、海底世界等特效場景，讓看過的觀眾意猶未盡，等著2刷、3刷。」陳勝福說，今年重新開箱進到台北國家戲劇院，目前票房已逾9成，而「在不同的劇場，我們的技術團隊面對不同的挑戰，唯一不變的是，要讓觀眾看到最好的表演，和我們一起重返大航海時代的傳奇故事。」

陳勝福指出，《海賊之王》以大航海時代為背景，台灣從一座孤懸海外之島，變身成為兵家必爭的戰略要地，亂世中，天下英雄、梟雄齊聚，驚心動魄的人性征伐，海上無王法，誰贏誰稱王，在歷史上極具爭議性的鄭芝龍，不僅降明又降清，不斷地見風轉舵，只為求利益與生存，卻是讓世界看見台灣的第一人，不僅攻打荷蘭艦隊，還能聯手荷蘭人偷襲西班牙船隊。

飾演鄭芝龍的孫翠鳳曾說，演了一輩子的戲，直到飾演鄭芝龍，他豐富的生命歷程，縮影在舞台上，使孫翠鳳覺得她的表演生涯已經沒有遺憾。有趣的是，孫翠鳳的「鄭芝龍」在等待檔期期間，還被邀請進入歌仔音樂劇《1624》，成為雙主角之一，果真如俗話所說，人生的計畫往往趕不上變化。不過，就劇情與歌仔戲機關變景及科技特效來看，聚焦鄭芝龍的《海賊之王》，可說更吸睛。

此外，此戲也特別邀請一心戲劇團當家小生孫詩珮跨刀、現代劇百變天王韋以丞跨界合作，歌仔戲新生代陳子豪、陳昭婷、李郁真、晨翎、吳米娜、陳子謙、周予寬、張閔鈞暨明華園總團藝術家族聯合演出。12月7日、8日，在台北國家戲劇院演出3場，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法