自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術．文化】明華園總團《海賊之王》航向國家劇院 華麗機關特效重返大航海時代

2024/12/05 05:30

【藝術．文化】明華園總團《海賊之王》航向國家劇院 華麗機關特效重返大航海時代孫翠鳳（右2）從書生、海賊等角色性格詮釋見風轉舵充滿爭議的鄭芝龍，圖為與官府周旋的戲謔狡詐。
（明華園總團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園總團旗艦大戲《海賊之王 鄭芝龍傳奇》，2021年在「台灣戲曲藝術節」首演後，原定啟動全台巡演，沒想到受疫情搗亂，一波三折，但終於，海賊的旗艦將在本週駛進台北國家戲劇院。

《海賊之王》重返大航海時代，重資打造的旗艦製作，將大船駛進國家戲劇院。（明華園總團提供）《海賊之王》重返大航海時代，重資打造的旗艦製作，將大船駛進國家戲劇院。（明華園總團提供）

明華園總團的《海賊之王》，與故事工廠黃致凱、王瓊玲雙強聯手，充滿機關變景與華麗特效，打造成磅礴史詩劇作。總團長陳勝福表示，這齣戲的巡演過程和鄭芝龍的人生一樣充滿危機與轉機，2021首演後一度因疫情延後巡演，好不容易等到解封，以為可以恢復正常演出，又因太多等待上檔的節目，使室內劇場檔期非常難喬，除2022年在衛武營與台南文化中心演出過，然後就一路等到現在。

這個斥資千萬的旗艦製作，「我們用不斷超越自己的製作理念，設計了令人驚豔的世紀海戰、海底世界等特效場景，讓看過的觀眾意猶未盡，等著2刷、3刷。」陳勝福說，今年重新開箱進到台北國家戲劇院，目前票房已逾9成，而「在不同的劇場，我們的技術團隊面對不同的挑戰，唯一不變的是，要讓觀眾看到最好的表演，和我們一起重返大航海時代的傳奇故事。」

陳勝福指出，《海賊之王》以大航海時代為背景，台灣從一座孤懸海外之島，變身成為兵家必爭的戰略要地，亂世中，天下英雄、梟雄齊聚，驚心動魄的人性征伐，海上無王法，誰贏誰稱王，在歷史上極具爭議性的鄭芝龍，不僅降明又降清，不斷地見風轉舵，只為求利益與生存，卻是讓世界看見台灣的第一人，不僅攻打荷蘭艦隊，還能聯手荷蘭人偷襲西班牙船隊。

飾演鄭芝龍的孫翠鳳曾說，演了一輩子的戲，直到飾演鄭芝龍，他豐富的生命歷程，縮影在舞台上，使孫翠鳳覺得她的表演生涯已經沒有遺憾。有趣的是，孫翠鳳的「鄭芝龍」在等待檔期期間，還被邀請進入歌仔音樂劇《1624》，成為雙主角之一，果真如俗話所說，人生的計畫往往趕不上變化。不過，就劇情與歌仔戲機關變景及科技特效來看，聚焦鄭芝龍的《海賊之王》，可說更吸睛。

此外，此戲也特別邀請一心戲劇團當家小生孫詩珮跨刀、現代劇百變天王韋以丞跨界合作，歌仔戲新生代陳子豪、陳昭婷、李郁真、晨翎、吳米娜、陳子謙、周予寬、張閔鈞暨明華園總團藝術家族聯合演出。12月7日、8日，在台北國家戲劇院演出3場，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應