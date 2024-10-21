高市議會邀高中職生看好戲 玉皇宮贊助明華園總團年度大戲《散戲》票券

高雄玉皇宮贊助明華園票券給11所高中職看好戲。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕傳統戲曲從校園扎根，高市議長康裕成及副議長曾俊傑，共同促成玉皇宮贊助396張文化教育券，提供11所高中職396位師生到衛武營國家藝術文化中心欣賞明華園精采好戲。

明華園戲劇總團年度大戲《散戲》，11月8、9日將於衛武營演出，改編經典文學之作，將作家洪醒夫同名得獎短篇小說散戲搬上舞台，總團長陳勝福強調，這是每位高中生必讀的一課。高市議長康裕成、副議長曾俊傑，特別邀請玉皇宮主委許文良贊助文化教育券，讓更多年輕學子親身體會歌仔戲內涵和感動。

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曾俊傑指出，歌仔戲是台灣重要的藝術寶藏，明華園成立邁入第95年，對台灣傳統文化建設貢獻良多，期望議會能搭起溝通橋梁，從多方管道傳承台灣傳統戲曲文化，培養更年輕多元的看戲人口。

康裕成、曾俊傑特別感謝玉皇宮許主委出錢出力，協助推動傳統文化的扎根教育，曾俊傑表示去年在議會協助下，明華園贈送330張文化教育券給11所高中職師生；今年再接再厲加碼66張，成為396張，希望明華園和玉皇宮每年都加碼，提供更多年輕學子有親近台灣傳統藝術的機會。

曾俊傑也特別提醒市府相關單位，不能只熱中舉辦大型國際演唱會，更要重視本土傳統藝文表演與傳承，以「台灣第一、高雄優先」立場，推廣本土藝術文化。

教育局長吳立森感謝議長、副議長對教育的支持，盼能藉此推廣、保存歌仔戲文化。

玉皇宮捐贈的396張文化教育券，分別贈予中華藝校、中山工商、樹德家商、海青工商、新興高中、鼓山高中、左營高中、三信家商、中正高工、前鎮高中及新莊高中等11所高中職師生。

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