【家庭plus．生活大補帖】捍衛快樂權 唯有自己

圖／達志影像

文／達客周

曾經，父親本意良善的一席話，竟影響了我大半輩子的人生。

婚前在娘家，是備受寵愛的小女兒。在我出嫁前，父親只有一項請求，就是希望小倆口先到娘家附近的教堂，在神的見證下互立盟誓，再上新娘車。

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「其他我別無所求，一旦步出教堂，所有婚慶禮俗全都遵循男方，以後我的孩子萬事百項皆按照夫家規矩，祭祖拿香，全心照顧夫家。」平日低調的父親，一反常態，信誓旦旦地跟宗教信仰不同的夫家眾人如是要求。

於是，我得以在神的見證下，嫁入傳統的夫家，但父親當年的公開承諾，我一刻不敢忘記。在過去近30年的歲月中，我戰戰兢兢、克盡職守地為人妻母、媳婦。常把自己壓縮到看不見的一小點，只為家庭及家族的安康平靜。

怎料，就在疼愛我的公婆相繼過世、前夫無償拿到他一輩子也花不完的家產後，竟性情大變，孝子立刻變成火山孝子，愛家護妻的常年人設秒崩，拋家棄子，對我傷害至深。

經過一段痛苦的省思後，我想通了一道理。

如果連我用心照顧了一輩子的枕邊人都可以任意傷我，那還有誰能保證我的幸福快樂呢？自己的快樂權，不就該自己捍衛，豈能建立在他人的良心上。當今世道多變，人我關係相對複雜，若被善待，實屬有幸；然而，若所遇非人，不就更該積極捍衛自己的快樂權，而非任人魚肉。

想通此理後，我告訴自己，從今爾後，無論親疏，誰都不能危害我的快樂權。子女後輩、親朋好友，我都盡心待之，但若對方不能同心以對，我會果斷轉身，然後輕輕放下。人生在世，難保不被人傷，但如何應對，操之在己。人要傷到我，總也得經我同意。就這樣一轉念後，從此天天都很快樂。

這世上唯一能捍衛自己的快樂權，別無他人，就是自己，千萬別把此權利輕易交給別人。

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