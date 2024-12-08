自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．徵文大拼盤】一窩蜂 瘋了嗎

2024/12/08 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

當大家一窩蜂搶買物資，不管你是理性或跟風派，重要的是心臟都要大顆……

〈提早做準備〉平時有準備 不怕搶購潮

文／林秦（高雄市）

周遭不乏緊張大師，再加上自己也是其中之一，所以我是一窩蜂的成員之一，但是有件事情我絕對會理性，那就是颱風前夕的囤菜。

菜市場的菜攤個個都是氣象報告的忠實觀眾、聽眾，每次有颱風警報時，菜販就會此起彼落吆喝著「風颱袂來囉，緊來買菜喔」，這招果然奏效，原本冷清的菜攤，可以在短時間內，湧入大量的搶購人潮，架上的菜品也很快被一掃而空，好像不用錢似的，而且這些菜價還比平常還要貴一些。

而我是不會加入這搶購行列的，一來我不想人擠人；二來我不想被當盤子；三來我平時就有儲存一些根莖類的蔬菜，所以大家在搶買菜的當時，我可是好整以暇地買魚、買肉、買水果，「颱風菜貴，於我何有哉？」

颱風過後蔬菜少有不漲的，就是根莖類也會意思意思小漲，且品質也不見得好，就是閩南語的「歹食貴」，但是我們只要平時有儲存耐放的根莖類蔬菜，可以不用加入搶購潮。

〈該搶就得搶〉老神在在 差點沒衛生紙用

文／艾利克（新北市）

當年在美國念書時，遇到新冠疫情肆虐，學校通知所有課程都轉為線上課程，同學間彼此提醒要到超市囤物資。

我本身不喜歡一窩蜂，也討厭排隊，當時的我天真認為沒那麼嚴重。隔天我發現衛生紙沒了，前往超市購買，才發現衛生紙被搶購一空，後來又跑到小型的雜貨店與藥局也都完全沒貨。

不死心的我決定上網到最大的電商平台尋找，沒想到也都完全沒有任何可下單的衛生紙，當下我真的傻眼與懊悔，或許前一天還能搶到幾包衛生紙。我最後只好求助比較要好的同學，原本不抱持任何希望，畢竟當時情況嚴峻，別人不把衛生紙分給你，也是完全可以理解的。

沒想到我那夠義氣的同學馬上分了一大包給我，叫我過去他家拿，且願意用原價賣給我，當時真的相當感動，從這次經驗也學到在特殊時期，該「一窩蜂」就必須「一窩蜂」。

圖／豆寶圖／豆寶

〈不盲從跟風〉為了省錢 浪費更多心力

文／雲財子（嘉義市）

某一年剛下班不久，政府宣布凍漲大半年的油價要一次漲足，而且是從宣布的隔日凌晨起就立刻調漲。

猶記得1公升汽油大概是調漲了4塊錢左右，消息一出，便像炸了鍋般，大家都蜂擁至加油站加油，彼時我與老婆也被那驚人的調漲數字嚇到，分頭把家中的兩輛車都開去把油箱加滿，然而尚未抵達加油站，便看到那等待加油的長長車潮，且後頭還有車輛陸續加入，讓整條「車龍」愈排愈長。

等加滿油並把車開回到家，已經精疲力竭且足足耗掉快一個鐘頭的時間。事後冷靜下來想想，倘若油價調漲是日後的趨勢，浪費了一小時去排隊，頂多省下三、四百元，其實少吃一頓大餐也就「回本」了，大可不必跟風去排隊，還搞得滿肚子氣。

有了這次的經驗，舉凡需要費時排隊搶購的，我們家都敬謝不敏，即便是颱風來襲期間需要的葉菜類蔬果，我們也會提早個幾日去買回家，不會跟風盲從，如此也就心寬而自在多了。

〈想買買不到〉先搶再說 離島日常

文／瑪西（金門縣）

由於住所是小公寓，因此沒有太大的地方囤積物資，每每看著身邊的人搶購物資，或是在特價期間大買特買的時候，自己都保持理性，克制衝動的欲望，畢竟家裡的空間就是那樣大而已。

後來，隨著先生工作調動，搬遷到離島才發現，當船隻停航，物資不足時，你不但要搶，而且還要趁早囤積及搶購。

曾經在颱風來襲時，因離島沒受到侵襲，自己也覺得不會缺乏，便沒聽鄰居的建議趁早囤積物資，結果在颱風前一天，想到要買時，超市貨架上早已是一片空。

後來颱風過後，因海上風浪過大，船隻停航，致使離島物資不能及時補充，家裡被迫足足放空了5天，最後只得過了5天超級「極簡生活」。

此後，自己便學著適時地囤積一些耐放物資，例如米、麵及乾貨類等等，並隨時注意天氣狀況，萬一船隻停航，自己也不會有捉襟見肘的時候。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應