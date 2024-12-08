【家庭plus．徵文大拼盤】一窩蜂 瘋了嗎

圖／豆寶

當大家一窩蜂搶買物資，不管你是理性或跟風派，重要的是心臟都要大顆……

〈提早做準備〉平時有準備 不怕搶購潮

文／林秦（高雄市）

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周遭不乏緊張大師，再加上自己也是其中之一，所以我是一窩蜂的成員之一，但是有件事情我絕對會理性，那就是颱風前夕的囤菜。

菜市場的菜攤個個都是氣象報告的忠實觀眾、聽眾，每次有颱風警報時，菜販就會此起彼落吆喝著「風颱袂來囉，緊來買菜喔」，這招果然奏效，原本冷清的菜攤，可以在短時間內，湧入大量的搶購人潮，架上的菜品也很快被一掃而空，好像不用錢似的，而且這些菜價還比平常還要貴一些。

而我是不會加入這搶購行列的，一來我不想人擠人；二來我不想被當盤子；三來我平時就有儲存一些根莖類的蔬菜，所以大家在搶買菜的當時，我可是好整以暇地買魚、買肉、買水果，「颱風菜貴，於我何有哉？」

颱風過後蔬菜少有不漲的，就是根莖類也會意思意思小漲，且品質也不見得好，就是閩南語的「歹食貴」，但是我們只要平時有儲存耐放的根莖類蔬菜，可以不用加入搶購潮。

〈該搶就得搶〉老神在在 差點沒衛生紙用

文／艾利克（新北市）

當年在美國念書時，遇到新冠疫情肆虐，學校通知所有課程都轉為線上課程，同學間彼此提醒要到超市囤物資。

我本身不喜歡一窩蜂，也討厭排隊，當時的我天真認為沒那麼嚴重。隔天我發現衛生紙沒了，前往超市購買，才發現衛生紙被搶購一空，後來又跑到小型的雜貨店與藥局也都完全沒貨。

不死心的我決定上網到最大的電商平台尋找，沒想到也都完全沒有任何可下單的衛生紙，當下我真的傻眼與懊悔，或許前一天還能搶到幾包衛生紙。我最後只好求助比較要好的同學，原本不抱持任何希望，畢竟當時情況嚴峻，別人不把衛生紙分給你，也是完全可以理解的。

沒想到我那夠義氣的同學馬上分了一大包給我，叫我過去他家拿，且願意用原價賣給我，當時真的相當感動，從這次經驗也學到在特殊時期，該「一窩蜂」就必須「一窩蜂」。

圖／豆寶

〈不盲從跟風〉為了省錢 浪費更多心力

文／雲財子（嘉義市）

某一年剛下班不久，政府宣布凍漲大半年的油價要一次漲足，而且是從宣布的隔日凌晨起就立刻調漲。

猶記得1公升汽油大概是調漲了4塊錢左右，消息一出，便像炸了鍋般，大家都蜂擁至加油站加油，彼時我與老婆也被那驚人的調漲數字嚇到，分頭把家中的兩輛車都開去把油箱加滿，然而尚未抵達加油站，便看到那等待加油的長長車潮，且後頭還有車輛陸續加入，讓整條「車龍」愈排愈長。

等加滿油並把車開回到家，已經精疲力竭且足足耗掉快一個鐘頭的時間。事後冷靜下來想想，倘若油價調漲是日後的趨勢，浪費了一小時去排隊，頂多省下三、四百元，其實少吃一頓大餐也就「回本」了，大可不必跟風去排隊，還搞得滿肚子氣。

有了這次的經驗，舉凡需要費時排隊搶購的，我們家都敬謝不敏，即便是颱風來襲期間需要的葉菜類蔬果，我們也會提早個幾日去買回家，不會跟風盲從，如此也就心寬而自在多了。

〈想買買不到〉先搶再說 離島日常

文／瑪西（金門縣）

由於住所是小公寓，因此沒有太大的地方囤積物資，每每看著身邊的人搶購物資，或是在特價期間大買特買的時候，自己都保持理性，克制衝動的欲望，畢竟家裡的空間就是那樣大而已。

後來，隨著先生工作調動，搬遷到離島才發現，當船隻停航，物資不足時，你不但要搶，而且還要趁早囤積及搶購。

曾經在颱風來襲時，因離島沒受到侵襲，自己也覺得不會缺乏，便沒聽鄰居的建議趁早囤積物資，結果在颱風前一天，想到要買時，超市貨架上早已是一片空。

後來颱風過後，因海上風浪過大，船隻停航，致使離島物資不能及時補充，家裡被迫足足放空了5天，最後只得過了5天超級「極簡生活」。

此後，自己便學著適時地囤積一些耐放物資，例如米、麵及乾貨類等等，並隨時注意天氣狀況，萬一船隻停航，自己也不會有捉襟見肘的時候。

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