【自由副刊．愛讀書】 《戲班、悟空、七十三變：朱陸豪的人生故事》

《戲班、悟空、七十三變：朱陸豪的人生故事》

朱陸豪口述、王曉玟文字，允晨文化出版

朱陸豪口述、王曉玟文字，允晨文化出版

朱陸豪（1954-）人生有三次轉折。第一次，九歲從竹東前往台北圓山進陸光劇校學唱京戲，遇到恩師勤練幼功，儘管挫折不斷，但是年少學戲，即以武行名齣《打滑車》、《陸文龍》、《美猴王》等戲打響名聲。第二次轉折，朱陸豪在國外演出，登上德國舞台演《鍾馗嫁妹》，他扮鍾馗噴火，意外慘遭火吻，成為一道難以抹滅的心理陰影。然而人生總是有上坡道、下坡道，以及，想不到。第三次轉折，是中年之後，跨界舞台劇電視、電影、歌仔劇，初始處處碰釘，飽嘗世態炎涼，卻在電視劇《寒夜續曲》中摘得金鐘男配角，運途從此再上軌道。幾度砍掉重練的人生，打磨著他，歷練著他，他將跌宕的人生故事交出，王靖惇編導舞台劇《七十三變》。朱陸豪不吝惜將武行技藝傳教弟子李家德、秦朗、徐挺芳等人，養出備受矚目的新枝。而為朱陸豪作傳的作者王曉玟除了刻畫人物故事，也描繪其所處時代的發展與變化，體現異曲同質在台灣土地上長出多元，又彼此激盪的戲曲文化。（挽仙桃）

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