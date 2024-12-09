自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．X碰到Y】4成長 單身男不憂鬱

2024/12/09 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／吳娟瑜

單身男性朝九晚五上班，或在情場打滾，看來日子過得瀟灑自在，怎麼憂鬱指數比單身女性還高？這其中有什麼不可告人的心事？

一項超過10萬人的樣本研究，涵蓋不同文化背景、不同國家，由澳門理工大學進行的調查研究，發現未婚者憂鬱風險高於已婚者，約高出86%，尤其是男性和受過高等教育的未婚人士。

在「性別差異」這一項目，研究還發現「男性單身者的憂鬱風險明顯高於單身女性，約高出25%」。

單身男性究竟面對了什麼壓力，使得憂鬱指數往上漲。若以y世代（1981～1996年出生）的單身男性而言，目前介於30～45歲左右，人生進入網際世代、國際航運發達、網路聊天室興起、賺錢更重享樂，因而，交友、婚姻、事業、人生……許多價值觀丕變。

然而，人類以經營婚姻家庭的價值觀行之有年，單身男性無論跑多遠、玩多久、換多少女伴、賺多少錢，最終在夜深人靜的時候，不免孤單難耐。

社會學家涂爾幹（Durkheim）曾提到法國單身男性有「失範」（anomie）現象，這是指現代化過程中，難免有心理價值瓦解的情形。涂爾幹還以作家繆塞（Musset）的說法：「當一個人不再受到制約，他就無法自我反省。」一語道破單身男性陷入迷茫，而不得脫身的苦悶。

〈專家解套〉4大成長 單身不憂鬱

多年後的21世紀，單身男性同樣經歷如何豁然開朗、自在快樂的挑戰，而脫離「失範」現象，進入自我反省的4大成長行列，還是可行的途徑之一。

第一項成長：脫離黃金單身漢的迷思。

儘管身邊許多老友、同事羨慕單身男性的自由自在，自己也慶幸脫離不合適的「前女友」糾纏，然而，「黃金單身漢」畢竟還是有期限。值得深思這一生要怎麼過？一個人過？還是定下心來，認真找個伴一起過？

第二項成長：求助才是展現勇氣。

若情緒不穩、工作無力，從一開始要有病識感，盡速找到輔導機構，或是心理諮商師。透過傾訴、剖析、省察，一段時日，將重拾腳步，把寂寞化為「靜心」，把苦悶化為「挑戰」。

第三項成長：向家人取暖。

有的單身男性當初被父母責打，或長期看到父母吵架而害怕婚姻，潛意識一直拒絕親密關係。

若已到中年30多歲、40多歲，其實是可以撫慰「內在小孩」，回到原生家庭，看看自己曾經的生命歷程，原諒當年父母的不當管教，重整下一步的人生腳步。

第四項成長：身心平衡，好好照顧自己。

父母會老去，自己也會年紀增長，終身「單身」可以是人生選項，好好照顧自己，更是此時此刻最重要的功課。

切忌假日徹夜上網、睡到午後，心情苦悶又抽菸酗酒，當體力變差、心情崩潰，很容易變成人生噩夢。

不少快樂的單身男性，他們架設了人生的快樂網絡，讓生活多采多姿──有家人相聚、有好友出遊、有義工服務、有海外學習、有美食探路等。

總之，「快樂單身男性」顯然比「憂鬱單身男性」，多了些反省和行動，不亦快哉？

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

發燒文章

網友回應