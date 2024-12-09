【家庭plus．X碰到Y】4成長 單身男不憂鬱

圖／達志影像

文／吳娟瑜

單身男性朝九晚五上班，或在情場打滾，看來日子過得瀟灑自在，怎麼憂鬱指數比單身女性還高？這其中有什麼不可告人的心事？

一項超過10萬人的樣本研究，涵蓋不同文化背景、不同國家，由澳門理工大學進行的調查研究，發現未婚者憂鬱風險高於已婚者，約高出86%，尤其是男性和受過高等教育的未婚人士。

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在「性別差異」這一項目，研究還發現「男性單身者的憂鬱風險明顯高於單身女性，約高出25%」。

單身男性究竟面對了什麼壓力，使得憂鬱指數往上漲。若以y世代（1981～1996年出生）的單身男性而言，目前介於30～45歲左右，人生進入網際世代、國際航運發達、網路聊天室興起、賺錢更重享樂，因而，交友、婚姻、事業、人生……許多價值觀丕變。

然而，人類以經營婚姻家庭的價值觀行之有年，單身男性無論跑多遠、玩多久、換多少女伴、賺多少錢，最終在夜深人靜的時候，不免孤單難耐。

社會學家涂爾幹（Durkheim）曾提到法國單身男性有「失範」（anomie）現象，這是指現代化過程中，難免有心理價值瓦解的情形。涂爾幹還以作家繆塞（Musset）的說法：「當一個人不再受到制約，他就無法自我反省。」一語道破單身男性陷入迷茫，而不得脫身的苦悶。

〈專家解套〉4大成長 單身不憂鬱

多年後的21世紀，單身男性同樣經歷如何豁然開朗、自在快樂的挑戰，而脫離「失範」現象，進入自我反省的4大成長行列，還是可行的途徑之一。

第一項成長：脫離黃金單身漢的迷思。

儘管身邊許多老友、同事羨慕單身男性的自由自在，自己也慶幸脫離不合適的「前女友」糾纏，然而，「黃金單身漢」畢竟還是有期限。值得深思這一生要怎麼過？一個人過？還是定下心來，認真找個伴一起過？

第二項成長：求助才是展現勇氣。

若情緒不穩、工作無力，從一開始要有病識感，盡速找到輔導機構，或是心理諮商師。透過傾訴、剖析、省察，一段時日，將重拾腳步，把寂寞化為「靜心」，把苦悶化為「挑戰」。

第三項成長：向家人取暖。

有的單身男性當初被父母責打，或長期看到父母吵架而害怕婚姻，潛意識一直拒絕親密關係。

若已到中年30多歲、40多歲，其實是可以撫慰「內在小孩」，回到原生家庭，看看自己曾經的生命歷程，原諒當年父母的不當管教，重整下一步的人生腳步。

第四項成長：身心平衡，好好照顧自己。

父母會老去，自己也會年紀增長，終身「單身」可以是人生選項，好好照顧自己，更是此時此刻最重要的功課。

切忌假日徹夜上網、睡到午後，心情苦悶又抽菸酗酒，當體力變差、心情崩潰，很容易變成人生噩夢。

不少快樂的單身男性，他們架設了人生的快樂網絡，讓生活多采多姿──有家人相聚、有好友出遊、有義工服務、有海外學習、有美食探路等。

總之，「快樂單身男性」顯然比「憂鬱單身男性」，多了些反省和行動，不亦快哉？

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