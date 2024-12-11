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藝文 > 自由副刊 > 愛讀書

【自由副刊．愛讀書】 《城市的顏值》

2024/12/11 05:30

【自由副刊．愛讀書】 《城市的顏值》《城市的顏值》
林貴榮著，大塊文化出版

林貴榮著，大塊文化出版

何謂城市的優雅？在法國學習建築並且執業的建築師林貴榮（1952-）得出的說法是「包容事物本來的面貌」。《城市的顏值》一書是他直觀地從實務工作以及實體建築進行講解建築的概念，先是自文學、宗教、哲學、社會時事以及流行文化切入空間建構，討論虛實空間的美感。再寫出他遊賞不同法國建築的觀察筆記，譬如羅浮宮的高層次格調，巴黎聖母院祝融災後重建秩序；最後，以個人經驗回歸台灣，寫下城鄉建築的發展觀察與見解。建築師了解時代與人的需求，不僅止於感性體驗，也犀利點出面對商業利益以及「美盲」的巨大招牌，必須衡量哪些是可逐步推行的改革，哪些是可以順應國民習性的部分。此書雖是隨筆語調，但仍可嗅到一本城市規畫的參考指南該有的企圖。他亦挖掘深刻議題，透過世界建築史的階級建構，談論炒房讓貧富階級擴大、以居住者需求考量的建築為何樣貌，呼應「建築的集合便是生活的集合」。（朴子）

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