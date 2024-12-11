【家庭plus．全球觀測站】耶誕送禮 傷腦筋

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

年節送禮是歐洲家庭每到年底最傷腦筋的問題之一，該送誰、送什麼、上哪買、如何送、怎麼包裝等全是學問，尤其是家人、親友互相必送的耶誕禮物，更是網搜的熱門議題。

曾有調查顯示，英國每人在耶誕禮物上的平均花費約為3百至6百英鎊，視父母收入、家人多寡、耶誕預算而異。現金跟禮券通常是最受歡迎的禮物，成人禮可以另加上酒類、特殊喜好的會員證、泡澡用品、內衣、毛衣、書籍等等。

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有趣的是，各大AI平台都發現，年節時問送什麼禮的人增多，輸入送禮對象的特質跟個人的預算，AI會給出不少答案以供參考。但是僅供參考，要讓受禮人滿意的話，通常必須在選禮時，加上點個人化的考慮，這通常就不是AI可以辦到的。

買好禮物後，進入包裝階段，自己不會包的通常需要求助他人。西歐國家如德國有些慷慨的大商家，會在付帳後的出口處設立禮物包裝台，提供包裝紙讓顧客自助包裝。如果需要店員代包，通常會被要求額外付點人工費用。

西歐各家年底最熱議的交談之一，就是你送家人什麼禮物？藉此蒐集點子，雖然各家傳統、人數與受禮人的年紀不同，但是交流一下可以熱絡交情之外，說不定因此喚出好點子。

不少有年幼孩子的家庭，會藉著寫信給耶誕老人，或拜訪商家特設的耶誕老人帳篷，讓孩子直接跟耶誕老公公對話，因此列出禮物單來籌畫。

有些家庭對青少年跟成人，則採直接開單要禮的方式，手機、電腦用品等通常最受年輕人的歡迎。收禮後，孩子們互相比較禮物，也是不少西歐家庭的下一道難關。

〈過了節之後〉不受歡迎禮物下場

趕不上耶誕節的親友，通常會改成新年送禮。這也是為何不少人在年底會大破費，新年1月是一整年最窮的月份，有些人過度開銷後，甚至必須借錢度日。

另有人則選擇將禮物退換現金，或交換自己能用的商品。也有人會在網路上拍賣不適用或不愛用的禮物，西方不少網拍平台在年節後都特別忙碌，很多賣家都誠實道出緣由，加附「全新沒拆封的耶誕／新年禮物」。

這也是有些西歐的家長會在禮物裡附上收據的原因，用意不見得是要讓你知道這禮物的價值，而是萬一你不喜歡的話，可以退貨。

據調查最不受歡迎的禮物，包括相框、鑰匙圈、時鐘、寵物、杯類、沒興趣的書籍、花束、植物、不會去的店家禮券，或明顯是轉贈品的東西。

退貨不了或賣不掉的禮物也別擔心，各家主婦通常知道，將來可以轉贈當伴手禮。據調查最容易被轉贈的前5名禮物，通常是健康美容保養品、蠟燭類、衣服、電子產品、家居用品等。

連轉贈也無望的禮品，英國還有不少慈善義賣店樂於接收去轉賣。

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