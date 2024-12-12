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【自由副刊】 邱芮盈／抵禦形上學
◎邱芮盈
◎邱芮盈
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晴秋上午，買了一枝花
花瓣是柔軟的鵝黃，由疏到密
環抱秋天樣式的暖橘在中心
我數著她的枝節，想像如何修剪
才能使她端正直立在瓶中
於是騎自行車回家，花插在
提袋背風處，我輕輕讓她倚靠
一路上，有祕密在發酵
推開了晦澀的胸腔，先知的
視線在前方開路。因為護送這枝花
我已然比誰都清楚生命的任務
就是藝術的任務。在這逆風的路上
花突然斷了
我回頭，看見她躺在行道樹間
曝曬至褪色的落葉上
像一滴新鮮的顏料，有光澤
有重量，也像一件失敗的禮服
自暴自棄。難道這人工成就的美
也妄想著塵土？梶井基次郎想過
櫻花不可能美得那麼驚心動魄
除非樹下埋著屍首。抵禦形上學
使藝術更艱難、膠著，卻也更貼近
人的尺度。我的花拒絕
柔光布置的窗台，拒絕了觀賞的命運
寧願在完美的自然中，顯得邪惡、突兀
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