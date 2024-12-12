【自由副刊】 邱芮盈／抵禦形上學

◎邱芮盈

◎邱芮盈

．

晴秋上午，買了一枝花

花瓣是柔軟的鵝黃，由疏到密

環抱秋天樣式的暖橘在中心

我數著她的枝節，想像如何修剪

才能使她端正直立在瓶中

於是騎自行車回家，花插在

提袋背風處，我輕輕讓她倚靠

一路上，有祕密在發酵

推開了晦澀的胸腔，先知的

視線在前方開路。因為護送這枝花

我已然比誰都清楚生命的任務

就是藝術的任務。在這逆風的路上

花突然斷了

我回頭，看見她躺在行道樹間

曝曬至褪色的落葉上

像一滴新鮮的顏料，有光澤

有重量，也像一件失敗的禮服

自暴自棄。難道這人工成就的美

也妄想著塵土？梶井基次郎想過

櫻花不可能美得那麼驚心動魄

除非樹下埋著屍首。抵禦形上學

使藝術更艱難、膠著，卻也更貼近

人的尺度。我的花拒絕

柔光布置的窗台，拒絕了觀賞的命運

寧願在完美的自然中，顯得邪惡、突兀

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法