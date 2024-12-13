【自由副刊．散文詩】 李長青／有些事物無法用修辭形容

◎李長青

◎李長青

．

星與塵，風霜雨雪。忽然

靜下來的夜。空氣塗滿了

透明的，絲絨。

．

「那片繁華燈火縱使再輝煌，擁有

燒乾夜空的神力，天亮，終究會熄滅。」

．

穿越、覆蓋、集錦、迸散；

於是滴水念懸於是叢螢摹月

於是未知曉的，掩耳目，已

明瞭的，去中心。漸漸老，

愈來愈少年，從來，重來。

．

於是，有些事物無法用修辭

形容，有些感受無法以語字

使性地，張身勢；有一寡雲

無法度掩掩揜揜，有一款湧

崁過來了後，就成做全世界

．

■引號內文字引自胡晴舫《無名者》。

．

註：

使性地（sái-sìng-tē／sái-sìng-tuē）：使性子、耍脾氣。

張身勢（tiunn-sin-sè）：擺架子、裝模作樣。近義詞：激派頭。

請繼續往下閱讀...

掩掩揜揜（ng-ng-iap-iap）：遮遮掩掩、偷偷摸摸。

崁（khàm）：1覆蓋在器物上的東西。2覆蓋。3隱瞞。4蓋印章。例：崁印（蓋章），意同「頓印仔」。5山崖。指較陡直的崖面，或河階地形。例：崁跤（斷崖之下）。山崁（山崖）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法