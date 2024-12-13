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【自由副刊．散文詩】 李長青／有些事物無法用修辭形容
◎李長青
◎李長青
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星與塵，風霜雨雪。忽然
靜下來的夜。空氣塗滿了
透明的，絲絨。
．
「那片繁華燈火縱使再輝煌，擁有
燒乾夜空的神力，天亮，終究會熄滅。」
．
穿越、覆蓋、集錦、迸散；
於是滴水念懸於是叢螢摹月
於是未知曉的，掩耳目，已
明瞭的，去中心。漸漸老，
愈來愈少年，從來，重來。
．
於是，有些事物無法用修辭
形容，有些感受無法以語字
使性地，張身勢；有一寡雲
無法度掩掩揜揜，有一款湧
崁過來了後，就成做全世界
．
■引號內文字引自胡晴舫《無名者》。
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註：
使性地（sái-sìng-tē／sái-sìng-tuē）：使性子、耍脾氣。
張身勢（tiunn-sin-sè）：擺架子、裝模作樣。近義詞：激派頭。
請繼續往下閱讀...
掩掩揜揜（ng-ng-iap-iap）：遮遮掩掩、偷偷摸摸。
崁（khàm）：1覆蓋在器物上的東西。2覆蓋。3隱瞞。4蓋印章。例：崁印（蓋章），意同「頓印仔」。5山崖。指較陡直的崖面，或河階地形。例：崁跤（斷崖之下）。山崁（山崖）。
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