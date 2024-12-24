【自由副刊】 陳柏煜／解凍

◎陳柏煜

◎陳柏煜

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我是冰人。巨大、透明的

冰塊中，我一絲不掛

像深海章魚的內臟

怵目驚心，彷彿

袒露真情，違犯了禮儀

而這不足以完整說明。我還像

殖民母國手上的贓物，也就是

博物館內的文物，深鎖櫃中

但開放參觀（禁止拍照）

我不知道那一堵寒冰，是防止

你的熱氣與皮脂

損害我，還是避免我

以過去的病菌與惡習

感染你？（別傻了

你不是，老早就得過也好過嗎）

而這不足以完整說明。我還像

處理乾淨的生魚

包上保鮮膜，織入冷鍊

產地直送（參考《日本好多新鮮事》

追蹤報導）無痕、無縫

在宴席轉盤上（你的婚禮嗎）

掀開，飾以菊花與蘿蔔

開始蒸發的嫩度與甜度

就是我的表演

（但你藉故離席，準備換場

老丈人用筷子戳了我好幾下

又沒夾進盤中）而這

不足以完整說明。我還像

困在保險套裡

憋氣的陽具，當時你我抱持

何等興致上床（怪套子

太緊，使你無法硬）我不知道

那一堵寒冰，是避免

我吞下的內情竄音，還是

不讓你玩過她屁眼的手指

碰到我的手機？

冰人我

在中等大小、可信賴

但冒著汗珠的冰塊中

像封仍帶有柔情的黑函

由黑貓宅急便

運送到府，靜候簽收

（我甚至像雷普利

學會了偽造你的簽名──）

而簽收了也無濟於事

它不足以說明

是冰是溶化還是我

使眾人忸怩，但我還像

六百五十四項（暫估）

能與你聯想的事物

包含，最冰最冰的那個我

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