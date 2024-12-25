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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】多款百週年文創紀念品 讓故宮走入日常生活

2024/12/25 05:30

茶會現場展出各式文創商品，包括多款以白菜娃娃為主角的小物，以及相當雅致的冰梅紋復古茄芷袋等。（記者凌美雪攝）茶會現場展出各式文創商品，包括多款以白菜娃娃為主角的小物，以及相當雅致的冰梅紋復古茄芷袋等。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕昨（24）日茶會現場展陳了許多因應百年院慶新出爐的文創商品，讓人耳目一新。連主要督導「新故宮計畫」的副院長黃永泰，在簡報結束時都忍不住對其中一款泡麵讚不絕口，直說「史上最貴卻最好吃的泡麵」。

文創商品中的這款牛肉麵讓故宮副院長黃永泰讚不絕口，被笑稱可以直播帶貨。（記者凌美雪攝）文創商品中的這款牛肉麵讓故宮副院長黃永泰讚不絕口，被笑稱可以直播帶貨。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌表示，若問他覺得哪一件最棒？他會說「最好的還沒有出來」，因為他相信在創新精神與精益求精的理想下，永遠會有更好的文創商品出現。

翠玉白菜文創商品聯名乖乖大暢銷，加了「螽斯」的白菜料理也成經典名菜。（故宮提供）翠玉白菜文創商品聯名乖乖大暢銷，加了「螽斯」的白菜料理也成經典名菜。（故宮提供）

根據故宮統計，截至113年11月為止，百年紀念品通過審查的品牌授權有72件，合作開發則有136件。包含經典長銷的故宮100週年紀念郵票、紀念幣，多款與公、民營公司合作開發的紀念飲品，還有冰梅紋復古茄芷袋、文物棒棒糖、百財有餘手工翠白白娃娃等日常文創小物等，都讓故宮走入日常生活。

故宮指出，為讓利於民，正研議凡在故宮通路銷售的品牌授權院慶文創商品，權利金從3%不等，統一調降為2%或更低，以吸引更多民間業者投入開發百年院慶紀念商品。

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