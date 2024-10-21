【藝術文化】故宮國寶聚焦 多重時空裡細品〈宋人 卻坐圖〉

袁盎身為人臣，彎腰卑躬卻大膽逆風進諫言，使氣氛顯得有幾分緊張。（故宮提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕無論社會科技如何進步，人與人之間的複雜關係似乎依舊難解，家庭情感、職場倫理等，往往還互相牽扯。故宮今年第4季的「國寶聚焦」，展出〈宋人 卻坐圖〉，單憑一張古畫細細品味，就讓人在多重時空裡，領略到一些似曾相識的滋味。

〈宋人 卻坐圖〉因品質精良且具特殊歷史文化與藝術價值，於2013年獲文化部指定為「國寶」，146.8x77.3公分，絹本設色。（故宮提供）

據載，漢文帝時，慎夫人常與帝后坐相同位階的席位，有一天，漢文帝與竇皇后、慎夫人到上林苑遊賞，但這天負責布席的袁盎，刻意引導慎夫人退坐次位，她因不滿不肯就坐，文帝也震怒，並起身返回宮中。後來袁盎找機會上前解釋：「尊卑有序，上下才會和睦。慎夫人是妾，怎麼能與帝后同坐？陛下這樣寵愛反而會害了她。還記得過去戚夫人被呂后處以酷刑，成為人彘的事嗎？」最後，文帝採納了諫言並轉告慎夫人，慎夫人還獎賞袁盎豐厚的錢財。

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畫中「漢文帝」端凝傾聽的表情細節。（故宮提供）

〈宋人 卻坐圖〉意指宋人（畫面上並無名款，以朝代稱，通常是因為繪者不詳）所繪的〈卻坐圖〉，也就是說，漢代發生的事，到了宋代仍有人認為值得一提。畫面描繪了不願就座的慎夫人，一旁坐著的是文帝與皇后，持笏者則是袁盎。整體表現出袁盎要求慎夫人退卻座位的衝突、袁盎進言勸諫以及皇帝端凝傾聽的場景。

「現代漫畫」版〈卻坐圖〉連環畫，一看秒懂。（故宮提供）

據故宮的說明，此畫人物表情和動作平和肅穆，但文帝與持兵器侍衛一齊注視袁盎的眼神，增添了微妙的緊張感，突顯出君臣之間的互動才是畫作核心。至於畫作背景的花園一隅，可見白鶴遊走其中，良木奇石環繞，刻劃亦細緻精工。樹梢薄霧掩映，予人空間延伸的想像。人物描繪的線條流暢有力，設色精緻典雅，因此推斷應是出自13世紀南宋宮廷畫家之手。

故宮表示，此歷史事件在《史記》與《漢書》都有記載，兩者對漢文帝發怒的描寫存在差異。《史記》記載：「上亦怒，起，入禁中。」而《漢書》則沒有提到返回皇宮的情節，無論參考什麼版本，要構成圖畫尚有諸多環節需要填補。

在〈宋人 卻坐圖〉中，巧妙地將幾個不同時間順序的事件，融入在立軸單景的畫面中。表面上描繪袁盎持笏進諫的情節，同時交代了衝突發生的根源以及皇帝接納諫言的理想結局。有趣的是，漢代並無椅子，然而，畫家為突顯座次爭議，便以當代（宋）經驗，精工刻畫帝后座席；而皇家園林上林苑，也是依畫家的經驗想像創造填補，因此有種多重時空融於一圖的結果。

此次「國寶聚焦」也配合「畫語 會說故事的圖畫」特展，推出「現代漫畫」版，在不同的時空，展現圖像敘事的魅力。即日起展出至2025年1月1日。

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