【藝術文化】故宮百年院慶跨國、跨領域策展開箱 3件主視覺文物共組大美不言

開箱記者會3方代表合影，左起故宮副院長黃永泰、梵克雅寶代表Alexandrine Maviel Sonet、故宮院長蕭宗煌、巴黎裝飾藝術博物館代表Béatrice Quette、故宮副院長余佩瑾。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立故宮博物院為迎接100週年，規畫一系列大型特展，其中，籌備超過7年的跨國策展「大美不言」，將於9月26日正式登場。故宮昨（19）日在北院舉辦開箱記者會，為這個跨館際、跨領域（文物、工藝與珠寶）大展，揭示3方所提出共同做為展覽主視覺的展品。

巴黎裝飾藝術博物館策展人Béatrice Quette，為開箱後準備運到展場佈展的文物再封箱，並仔細於雙邊貼上封條。（記者凌美雪攝）

3件開箱展品，分別由巴黎裝飾藝術博物館策展人亞洲及伊斯蘭典藏主管Béatrice Quette介紹館藏〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉、Van Cleef& Arpels梵克雅寶典藏與展覽總監Alexandrine Maviel Sonet介紹經典前衛之作〈Zip〉項鍊，故宮副院長余佩瑾介紹院藏〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉；另由故宮院長蕭宗煌說明，此次展覽主視覺即由3件展品擷取部分細節融合而成，也呈現3個單位精采展品彼此對話的意象。

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3件「大美不言」特展主視覺文物，左起〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉、〈Zip〉項鍊及〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉。（記者凌美雪攝）

蕭宗煌表示，感謝策展團隊在這段期間克服新冠疫情及遠距連線溝通的挑戰，讓逾260件精品瑰寶匯聚於台灣，為明年故宮100週年院慶特展開啟新頁。蕭宗煌特別指出，巴黎裝飾藝術博物館及梵克雅寶策展團隊在展場規畫、燈光設計、安全防護等都極其用心，也提供故宮很好的學習經驗，期待透過東西方文物、裝飾藝術與精品的跨界對話，為觀眾帶來前所未有的視覺饗宴。

故宮副院長余佩瑾則針對「大美不言」展名的意旨說明，在《莊子》「知北游」中，「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。」意指四季萬物運行，蘊含的視覺之美與背後哲思，可謂不說自明。展覽將分5大主題來詮釋，分別是「自然萬物」、「動靜有形」、「奇幻仙境」、「神祕莫測」和「五彩繽紛」。

3件開箱文物也讓人理解到「大美不言」的深意。其中，〈清乾隆洋彩玲瓏轉旋瓶〉器身結構精巧複雜，由頸部、腹部、內瓶及底座組成，各部件層層套疊。當轉動瓶頸時，內瓶隨之旋轉，透過鏤空設計欣賞蝙蝠飛翔於五彩祥雲，饒富趣味，展現華美與絢麗的動感。

〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉是19世紀法國奢華工藝的經典。雕塑家自文藝復興時期的藝術表現汲取靈感，瓶身底色和堆花裝飾技術，則源自亞洲陶瓷工藝，充分展現精湛工藝與美學的完美結合。而〈Zip〉項鍊巧妙運用流蘇式拉鍊，拉開時是項鍊，拉合時變手鍊，邊緣綴飾金絲心形圖案、祖母綠寶石和鑽石，展現作品多變形式的創意。

展覽將於9月26日至12月29日率先於故宮北院展出；明年1月23日至4月20日，移師至嘉義故宮南院。

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