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【自由副刊】 雲之／桌邊物語
◎雲之
◎雲之
．
螺帽把我的晨昏鎖緊之後
日子再也無法移動了
無法突圍桌巾上馬諦斯紅色的和諧
無法拒絕一株藤蔓的花紋爬上我的下午茶
唯有陽光塗抹過的一方心思
──猶微溫著
．
春天來訪的客人
秋天又來為彼此的情誼換季
桌邊滔滔不絕的言詞
不斷有掉落在我身上的各種口音
日積月累無人洗滌
而那些刀叉屠城的舊思想
時常卡在一塊
沙朗牛排三分熟的後腰脊肉
不能直取的欲望啊
跌入桌腳下沒有回音的山谷
．
窗外的月色是經過調配的黃金比例
不容於天空的心情都被抹勻了
歇在一旁的雲朵
把飄浮的腳步聲輕率地扔了進來
桌面已被收拾乾淨的寂寞
又聒噪了──
．
日復一日
白天裡還來不及看清自己木質的內心
夜就暗了
我把體內柴火的體質刨去
和這個世界一起黑著
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