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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 雲之／桌邊物語

2024/12/27 05:30

◎雲之◎雲之

◎雲之

螺帽把我的晨昏鎖緊之後

日子再也無法移動了

無法突圍桌巾上馬諦斯紅色的和諧

無法拒絕一株藤蔓的花紋爬上我的下午茶

唯有陽光塗抹過的一方心思

──猶微溫著

春天來訪的客人

秋天又來為彼此的情誼換季

桌邊滔滔不絕的言詞

不斷有掉落在我身上的各種口音

日積月累無人洗滌

而那些刀叉屠城的舊思想

時常卡在一塊

沙朗牛排三分熟的後腰脊肉

不能直取的欲望啊

跌入桌腳下沒有回音的山谷

窗外的月色是經過調配的黃金比例

不容於天空的心情都被抹勻了

歇在一旁的雲朵

把飄浮的腳步聲輕率地扔了進來

桌面已被收拾乾淨的寂寞

又聒噪了──

日復一日

白天裡還來不及看清自己木質的內心

夜就暗了

我把體內柴火的體質刨去

和這個世界一起黑著

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