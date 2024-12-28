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【藝週末．藝週推薦展覽】坐看潮起，自海平線揚升的恩典─「珍珠─南方視野的女性藝術」展覽

2024/12/28 05:30

艾格尼絲．阿雷拉諾1996年作品〈三佛母〉。艾格尼絲．阿雷拉諾1996年作品〈三佛母〉。

文．攝影／林昱晴

蒂梵妮．鍾2017年作品〈重建出走歷史：船隻軌跡、第一收容港及重新安置國家〉（局部）。蒂梵妮．鍾2017年作品〈重建出走歷史：船隻軌跡、第一收容港及重新安置國家〉（局部）。

以珍珠之名，串連起散落於南洋島鏈的暗湧思路，藉由視覺化的圖像語言，映照所有女性藝術家的創作意識更為立體鮮明。在她們與世界的往來之間，傷痛與愛，幾經輪迴。但凡幽微之處，最是觸動人心，哪怕僅僅一瞬因美、因詩意而萌生的邂逅，以「珍珠」做為「全球南方」女性藝術能量集結的抒情隱喻，便足以透過綿密而悠長的蓄力，形塑與感官經驗同步的時代感知。高雄市立美術館「珍珠─南方視野的女性藝術」展期至2025年3月16日。

碧娜里．桑比塔2014-2015年作品〈花環：精神保障〉。碧娜里．桑比塔2014-2015年作品〈花環：精神保障〉。

《聖經》開篇〈創世紀〉中記載：從伊甸園流出的比遜河，那兒有著珍珠與紅瑪瑙。佛教的《法華經》、《阿彌陀經》稱珍珠為「佛家七寶」之一。至純之美，潔如皓月，珍珠折射出溫婉的光華，每顆珍珠的誕生都是一個傳奇。在中國傳統文化中，珍珠象徵著內在的美和精神的啟蒙；在馬來和峇峇娘惹文化社群中，它連結了海洋奇想，代表著財富、矜貴與優雅。珍珠自古便是智慧、純潔和美麗的象徵，在亞洲的多元文化背景下，綻現出豐美而饒富層次的意義。

阿拉瑪雅妮2009-2018年作品〈我愛你〉。阿拉瑪雅妮2009-2018年作品〈我愛你〉。

海即我心，深邃而壯闊

安．薩馬特2017年作品〈不再盲目，因此我們永垂不朽⋯⋯〉。安．薩馬特2017年作品〈不再盲目，因此我們永垂不朽⋯⋯〉。

做為誌記高雄市立美術館30週年館慶的展覽，「珍珠─南方視野的女性藝術」邀請新加坡國家美術館以及新加坡美術館，以各自的東南亞當代藝術典藏作品展開對話，從南方城市的視野拓延到東南亞的南方海域。中文展名「珍珠」的命名靈感來自紀錄文學《印尼etc.：眾神遺落的珍珠》的中譯書名，象徵本次連結台灣與新加坡、印尼、菲律賓、越南、緬甸、泰國及馬來西亞等8國，浸潤於島嶼文化的39位女性藝術家群體，如同南洋群島的閃耀珍珠──自海域誕生，從南方視角折射世界，藉由創作，向世界宣告她們所理解的女性力量。若將個體記憶與集體經驗視為藝術創作的錨點，這段靈性之始，有著極其寬廣且深邃的探掘角度。

王良吟1994年作品〈消失〉。王良吟1994年作品〈消失〉。

英文展名採借東加詩人艾裴立．浩歐法（Epeli Hauʻofa）在1997年於斐濟南太平洋蘇瓦大學「文化與藝術的海洋中心」研討會上所提出的「海即我心」（Ocean in Us）觀點，在大洋文化的視野中，從島嶼的原民性迎向海洋的原民性，破除島嶼、部落與國家領土的區隔，朝向以海洋做為整體以及中心的主體認同，徹底化解族裔、性別、部落與文化認同的對峙之見，展現仿如海洋般自在流動、四海一家、多元匯聚的壯闊思維。

莊心珍2006年作品〈人吃人〉。莊心珍2006年作品〈人吃人〉。

廣納海洋文化的開放性想像

賴純純1994年作品〈悸動的心〉。賴純純1994年作品〈悸動的心〉。

在當前全球文化藝術界熱烈討論南方學、台灣藝術史界審慎推行重建台灣藝術史任務之際，高美館在成立之初即有意識地以美術史為策展基礎，致力於深耕在地、構築南方觀點，另闢有別於北方／首都中心的價值體系，將台灣現當代藝術置於「全球南方」的脈絡語境，建構「大南方藝術史觀」，由高美館30年來長期耕耘的區域性南方藝術，擴延至南島當代藝術，意圖超越地域，挖掘、組構並重現典藏作品與土地的故事連結。身為「珍珠─南方視野的女性藝術」總策展人，高美館展覽部主任曾芳玲表示：「大南方多元史觀的實踐，核心在於廣納海洋文化的開放性想像，將南方視為議題論述的核心，由此拓展更多元的觸及對象，塑造更寬廣的辯證空間，積極回應並梳理形塑當代世界的各種文化力量，讓美術館成為公共知識的生產與分享場域，強化觀點的共振與延伸。」

蔡佳宏2020-2022年作品〈褶肉記—生機之域〉。蔡佳宏2020-2022年作品〈褶肉記—生機之域〉。

「珍珠─南方視野的女性藝術」以「身體風景」、「療癒之方」、「遷徙與安棲」及「非人類與生態」4大子題，檢視藝術創作如何在時代與社會的動盪與激盪、多元文化與傳統的相互交織下，對個人和集體記憶進行剖析，進而化為引領思潮、啟動變革的契機。展覽的主視覺意象採用林介文的作品〈我的傳統服飾不傳統〉，透過當代的編織和身體行為的影像裝置，在海洋與陸地的交界，以身體展開交疊共振，顯影大洋洲神話的想像──海岸和陸地一如鏡子的正反兩面，而人正處於鏡子的中央，接合起大地和海洋。在武玉玲〈生命軸〉似花形的鮮紅線材鈎編結構之中，可以看見母性的強韌與女性生育的特徵，呈現既強烈又溫柔呢喃的生命故事。

侯淑姿2009年作品〈越界與流移─亞洲新娘之歌〉。侯淑姿2009年作品〈越界與流移─亞洲新娘之歌〉。

吳瑪悧〈帝國的滋味〉記錄了在不同年代與機緣下，由於全球化、帝國爭戰等因素，輾轉移居旗津求生的住民所帶來的「滋味」，而這些滋味在移居歲月的催化下，更顯五味雜陳，也投射出高雄乃至於台灣的集體縮影。羅懿君〈芭娜娜．バナナ．Saging 風乾的香蕉皮〉始於藝術家於日本駐村時，回收當地餐廳製作甜點後所剩的香蕉皮，在風乾、整平後，依循一張早期台灣香蕉市場的照片，拼貼出當時台灣出口香蕉的盛況。她以風乾的香蕉皮做為畫筆，重現早期日本殖民台灣時的景況與歷史。黃文英的〈制服〉運用高超的緹花手工梭織技術，以金屬線織並顯影寫實的照片圖像，凝塑記憶與身體的全新關係。

侯淑姿〈越界與流移─亞洲新娘之歌〉探討新移民的自我意識和身分認同，以及其原生家庭和台灣社會對新住民的觀點，藉由影像紀錄走入外配眷戶的人生，在作品中探討其離散的真實處境。〈褶肉記─生機之域〉呈現的是蔡佳宏於2019至2022年間，一段自我揭露與療癒的歷程，她以陶瓷創作回應罹患甲狀腺癌這個生命所拋出的詰難，透過以肉身做為由土至陶的轉渡，交織出駭異卻親密的體感路徑。賴純純〈悸動的心〉以鐵網構築出如同有著8片花瓣的巨型花朵造形，並放置一顆鑿磨為愛心形體的木質作品，無法忽視的量感，凝鍊出饒富意味的空間張力。

文化煉金的產物

「珍珠」象徵著南海眾島嶼的集結，它在大洋洲和島嶼文化獨具的意義，使其不僅是裝飾之物，更透過連結海上貿易、生活與儀式的角色，承載著如同貨幣或珍貴禮物般的價值。新加坡國家美術館策展及展覽總監辛友仁指出：「珍珠的隱喻深刻地共鳴著堅韌與變革的理念。一如珍珠在自然環境中受到刺激而逐漸成形的過程，我們可將參展藝術家的作品視為受到地緣政治、社會和環境等繁複影響所牽動的煉金產物。」

質疑並動搖父權制度和殖民權力，是新加坡和東南亞女性藝術家在創作中力行的共識。莊心珍的〈人吃人〉靈感源自魯迅小說《狂人日記》，反思人類因過度貪婪而陷入永劫不復的荒謬狀態。王良吟透過〈消失〉探討了性別歧視的隱憂，特別是一些文化偏愛男孩而導致女嬰遭到殺害的現象，以懸吊的兒童衣物代表身體的缺席。

安．薩馬特的〈不再盲目，因此我們永垂不朽⋯⋯〉結合馬來西亞傳統編織技術與日常物品，創造出關於韌性與超越的強大表述，她在20歲時歷經跨性別的生命經驗，藉由創作傳達性別、文化與靈性交織的多元身分，反思自己身為馬來穆斯林和變性人身分的經歷，作品因而更顯巫性力量。在美國發生911恐怖攻擊後，阿拉伯字母在西方媒體中常常遭到污名化，甚至帶有恐怖勢力的負面聯想，阿拉瑪雅妮的軟雕塑裝置用爪夷文寫著「我愛你」這句話，顛覆了阿拉伯字母與伊斯蘭教義的連結，藉此批判世人對於伊斯蘭的刻板印象。

蒂梵妮．鍾〈重建出走歷史：船隻軌跡、第一收容港及重新安置國家〉以手工刺繡的世界地圖，標示了越南政治難民在1979至1989年間逃離家園的出發點、路徑和下船港口，揭示了帝國主義意識形態至今仍舊操控著越南和東南亞的地緣政治。碧娜里．桑比塔〈花環：精神保障〉再現花環在泰國傳統文化裡的聖潔庇護及其在生命儀典中的意義。艾格尼絲．阿雷拉諾〈三佛母〉雕塑融合人類與神性的形象，突顯日常生活的神聖性以及傳承的智慧。

在新加坡美術館策展人丁彥惠眼中，折射著無盡光彩的珍珠，成為藝術家們從南方視角與世界對話的隱喻，提供了通過逆境鍛造的生存、適應和美的敘事。最終，「珍珠─南方視野的女性藝術」展覽不僅闡明了歷史傳統、殖民主義和生活環境所加諸的壓力，更頌揚女性藝術家憑藉一己之力與群體的信念，摸索前行、克服挑戰，為東南亞與國際連動、不斷發展的文化景觀所付出的貢獻。她們的作品體現了自我療癒、世代更迭和歷史變異的故事，就像珍珠一樣──其創造過程既關乎堅韌，關乎直覺，更關乎蛻變為珍貴之物的演化。

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