【藝術文化】北美館2025年度重點計畫預告 3月舉辦賴純純回顧展

賴純純個展明年將於北美館登場，能見其以創作赤誠回應切身命題的特質。 （北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市立美術館昨（27）日宣布2025年度重點計畫，展覽規畫囊括典藏藝術家研究展、2檔重量級國際藝術家大展、6檔台灣各世代藝術家個展、1檔當代影像展以及年底壓軸登場的第14屆台北雙年展；此外，由北美館策畫的新型態線上計畫與放映計畫，亦將持續拓展美術館多元展演的潛能。

北美館館長王俊傑表示，典藏庫房將於明年正式啟用；「北美館藝術園區擴建案」亦進入設計工程中，一切如期進行，預計2028年登場。

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展覽部分，值得注目的是，6檔跨世代台灣藝術家個展，皆以創作的赤誠回應個人與社會間的切身命題，其中，「賴純純回顧展」將於3月1日率先登場。由藝評家張晴文擔任客座策展人，展覽將梳理藝術家1970年代至今的創作脈絡，展出油畫、壓克力繪畫、複合媒材繪畫、雕塑、裝置、手稿、影片與文獻等近百件作品，呈現藝術家創作純然而深邃、多變卻一貫的特質。

此外，2檔國際藝術家大型個展，包含德國藝術家托瑪斯．德曼（Thomas Demand）完整呈現德曼處理攝影影像與真實世界之間互為表裡的關係；冰島-丹麥藝術家奧拉弗．埃利亞松（Olafur Eliasson）的巡迴展則將呈現他過去30年的藝術實踐。第14屆台北雙年展將由來自黎巴嫩的山姆．巴塔維爾（Sam Bardaouil）和來自德國的提爾．法爾拉特（Till Fellrath）雙人組擔任策展人，於明年底登場。詳詢北美館官網。

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