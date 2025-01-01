【藝術文化】「工藝遶境」台東登場 展現原民文化工藝美學

「工藝遶境」台東境以「風味」為題，匯聚台東地區多樣化的工藝形式，以編織工藝、木製家具及異材質結合等作品。（工藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由國立台灣工藝研究發展中心主辦的「工藝遶境」活動，自2024年6月起於南投出發，第4境抵達自然與文化交融的台東，以「風味」為題，結合東部原住民文化與當地自然資源孕育的工藝精神，於國立台東生活美學館展出至2025年1月12日。

觀者可透過展品感受原住民工藝與當代創作交融的文化美學。（工藝中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示，透過展覽與活動，期望能引領觀者感受原住民工藝與當代創作交融的文化美學，並展現工藝家如何在大自然的啟發下創作，融入歷史背景，詮釋在地文化傳承與創造工藝的新價值。

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展覽共3大展區，其中，「原初」展區展出工藝中心典藏品，包含百歲漆藝人間國寶王清霜、錫藝人間國寶陳萬能、粧佛人間國寶施至輝、結晶釉大師孫超、陶藝大師蘇世雄，以及刺繡工藝粘碧華等藝師的精湛作品；「跨域」展區則展示工藝家深耕於台東這片富饒土地所創作的佳作，每件都體現對自然的敬畏和純粹的美學追求；「未來」展區聚焦於工藝與科技的結合，傳遞工藝在現代生活中的應用潛力與未來發展的可能性。

展覽匯聚台東地區多樣化的工藝形式，以編織工藝、木製家具及異材質結合等作品，呈現運用當地自然資源創作的當代工藝佳作。此外，展覽期間至任一街角工藝店家或購買台灣綠工藝入選作品，消費滿5百元，上網登錄消費憑證，即有機會獲得「誠實君」限量贈品。詳詢工藝中心官網。

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