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藝文 > 自由副刊 > 現代詩

【自由副刊】 崔舜華／夢中末日與冷酷紀年

2025/01/01 05:30

◎崔舜華◎崔舜華

◎崔舜華

夢中，我再度抵達世界的盡頭

某一幀末日場景在床邊起演：

焦炭般肌骨裸露的岩岸，偶然引發的篝火

光滑巨大海平面，海色像金屬一樣冷

雪花疾疾墜下，一億把失血的短刀

割傷海浪的皮毛

似曾相識，無可記取

意識是磁，勾引街道上所有的鐵

槍枝，盜竊，零星爆發的游擊戰

扒手在火光間散步

人群奔跑推擠喊叫

所有親屬失散，母親在溼濘的人行道跌倒

號哭的嬰兒像失怙的貓

你認不得我，我是其中一管傷心欲絕的喉嚨

我不敢再對任何人描述，儘管我又夢見……

短促而多舛的春天，四月

島震顫，路橫斷，山哆嗦

陸塊沸騰海水動盪

而我醒在無消息的太平洋上

清晨五點起床，洗掃廚房，燒咖啡，拖地

入港的旅客臉孔蒼白，弓著背脊嘔吐，像緊繃的箭簇

船艏海鳥群聚棲息，盹見一座善忘的島

你認不得我，我是最後一頭留守港口

毛髮零落孤寡鷗

初夏，回到城市，睡眼怔忪

平地燒起一場大病

身體是一面破鼓，舉手投足皆痛苦

針頭，點滴，抗生素

蹲在浴室手搓換洗衣物的時候

聽見隔壁病床傳來低弱的交談，魅影的咳嗽聲

兒子和母親，彼此掛著手拖磨

住院醫師走到母親床前，他說：

「時間不多，治療期切莫錯過。」

我錯過了許多隱而未言的心思

錯過點燃一支菸最好的時機

錯過六月，軟雨澆淋的清晨

晨光下雪色木樨花抬眼欲放

九月，事物嚴密，金風起

世界不盡然留心，向我脫口

洩露也不大要緊的祕密

我從病房徙轉至街區

在路口流浪，輾轉欲睏，行止還醒

深秋，梧桐掉葉梧桐哭

薄韌清脆的眼淚，掩葬鄰人的矮牆

你再也認不得我，再也指認不出

我最後帶給你的那一部詩集扉頁

題贈的姓氏，月球背面般的隱喻

貓在屋裡安睡，在被枕間嬉鬧

細銀鍛鑄的掌爪，刨花木作的書架

我勤於更新飲水和糧食

留意排泄與睡眠的狀況

煙霧繚繞，十二月，似醒非醒

身體新添的記號，像一則實用主義的尋人啟事：

「諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」

我胸膛野火繚繞的荒原

瞬間暴雪紛飛

夢中，那人將鑰匙交託給我

供應往後不再迷途的線索

抵達某扇門，一道牆，拐彎巷

一面亮著萬家燈火的晚晚的窗

此後如果我還有可以回去的地方

也不再向誰提起

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