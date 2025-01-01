【自由副刊】 崔舜華／夢中末日與冷酷紀年

◎崔舜華

◎崔舜華

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夢中，我再度抵達世界的盡頭

某一幀末日場景在床邊起演：

焦炭般肌骨裸露的岩岸，偶然引發的篝火

光滑巨大海平面，海色像金屬一樣冷

雪花疾疾墜下，一億把失血的短刀

割傷海浪的皮毛

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似曾相識，無可記取

意識是磁，勾引街道上所有的鐵

槍枝，盜竊，零星爆發的游擊戰

扒手在火光間散步

人群奔跑推擠喊叫

所有親屬失散，母親在溼濘的人行道跌倒

號哭的嬰兒像失怙的貓

你認不得我，我是其中一管傷心欲絕的喉嚨

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我不敢再對任何人描述，儘管我又夢見……

短促而多舛的春天，四月

島震顫，路橫斷，山哆嗦

陸塊沸騰海水動盪

而我醒在無消息的太平洋上

清晨五點起床，洗掃廚房，燒咖啡，拖地

入港的旅客臉孔蒼白，弓著背脊嘔吐，像緊繃的箭簇

請繼續往下閱讀...

船艏海鳥群聚棲息，盹見一座善忘的島

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你認不得我，我是最後一頭留守港口

毛髮零落孤寡鷗

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初夏，回到城市，睡眼怔忪

平地燒起一場大病

身體是一面破鼓，舉手投足皆痛苦

針頭，點滴，抗生素

蹲在浴室手搓換洗衣物的時候

聽見隔壁病床傳來低弱的交談，魅影的咳嗽聲

兒子和母親，彼此掛著手拖磨

住院醫師走到母親床前，他說：

「時間不多，治療期切莫錯過。」

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我錯過了許多隱而未言的心思

錯過點燃一支菸最好的時機

錯過六月，軟雨澆淋的清晨

晨光下雪色木樨花抬眼欲放

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九月，事物嚴密，金風起

世界不盡然留心，向我脫口

洩露也不大要緊的祕密

我從病房徙轉至街區

在路口流浪，輾轉欲睏，行止還醒

深秋，梧桐掉葉梧桐哭

薄韌清脆的眼淚，掩葬鄰人的矮牆

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你再也認不得我，再也指認不出

我最後帶給你的那一部詩集扉頁

題贈的姓氏，月球背面般的隱喻

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貓在屋裡安睡，在被枕間嬉鬧

細銀鍛鑄的掌爪，刨花木作的書架

我勤於更新飲水和糧食

留意排泄與睡眠的狀況

煙霧繚繞，十二月，似醒非醒

身體新添的記號，像一則實用主義的尋人啟事：

「諸法空相，不生不滅，不垢不淨，不增不減」

我胸膛野火繚繞的荒原

瞬間暴雪紛飛

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夢中，那人將鑰匙交託給我

供應往後不再迷途的線索

抵達某扇門，一道牆，拐彎巷

一面亮著萬家燈火的晚晚的窗

此後如果我還有可以回去的地方

也不再向誰提起

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