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藝文 > 自由副刊 > 散文隨筆

【自由副刊】 沈信宏／懶人經濟

2025/01/01 05:30

◎沈信宏◎沈信宏

◎沈信宏

時近中午，在辦公室滑手機，猶豫要不要點外送。

每一項都比店內價高，不到一九九元要加收外送和服務費，要湊到滿額，還是乾脆多付十幾元，總比多點了明明沒有很想吃的薯條或貢丸湯好。但就差那幾十元，多吃一點，總比付不明不白的錢好。

曾經想跟同事一起訂，但必須花時間討論要吃哪家？吃什麼？多少錢？怎麼付？訂過幾次又各自覓食，討論吃食畢竟太私密，一大群人填表單還行，但一對一私訊，不只口味和價值觀需要彼此調校，還有幽微的頡頏與退讓，只是想省點錢吃飯，卻得先在唇齒間織上細密的針線。

去外面買好了，走路、騎車還是開車？陽光熱辣，哪家餐廳近且還沒吃膩，時間還夠嗎？要內用還是外帶？遠一點的，好停車嗎？不如點外送省事？

最後放下手機，十分鐘過去了，不吃最省，忙碌便是最完美的飽足感。選擇多了，下決定變得更難，每日中餐都經歷百轉千迴、無數次的破釜沉舟，但我只是坐在原地，看著放在桌上的手機螢幕變暗，思考懶人經濟的奧義，空腹吞下了自己將會變瘦的美好幻想。●

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