【家庭plus．一人一故事】G弦上的歌

圖／陳佳蕙

文／呂政達

洪進麗還在台安醫院時，兒子去上過一堂音樂治療課。在治療室裡，木槌、鐵琴、四面鼓和曼波鼓還有小鼓，一起眩惑著一個自閉症孩子的聽覺和心靈。

如果兒子繼續完成音樂治療的課程，本來就喜歡聽音樂的他，會有何種轉變？現在是未解的答案，就如命運同樣未解。

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洪進麗說過：「當孩子把手貼近我的胸前，微笑地感受音樂的跳動聲，那一瞬間，我看見這位全盲、自閉症又心智遲緩的孩子，難以被看見的存在本質。」有一個情感迴避、表現冷漠的自閉症小孩接受音樂治療3年，學校老師到醫院參訪時驚訝地發現，從未看見孩子笑得那麼燦爛，但是在音樂課時孩子是燦爛的，而且可以與她共同完成一首歌。

或許，兒子也可以和她完成一首歌吧，一首歡樂的G大調的歌。但命運是一首還沒有唱完的歌，疾病纏著洪進麗，她離開醫院，在心理學與禪宗互融下，因緣際會到了普台輔導室兼職。她說，在還有呼吸能動時，資源回收利用一下餘生餘暉。「生命殘餘，到這歲數特別有感。」我跟她說：「這就是我們的一點利用價值吧。」

現在，她一週一天在台中教音樂治療，主要對象還是自閉症。她回應我的提問說，自閉症聽覺敏感，心思其實是細膩的。但因為症狀難以解讀或表達對於「聽」的「懂」及「感」，少有眼神接觸的孩子，再怎麼閃躲，聽覺還是會穿透突破防衛，進入內在得以與音聲交錯，與外界交流。

洪進麗說，音樂是無害的。人生卻是複雜的。音樂結構是可預期的，語言卻是多端的。

最後一次遇見她，是在和平東路上的咖啡廳，陽光燦爛。她提到她某位親人的疾病，擺擺手，兩條路分在我們的眼前，時間暫留在望向洪進麗的背影，真的覺得人生就是一首G弦上的歌。所有的人一起完成的一首歌。

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