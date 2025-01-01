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【家庭plus．生活停看聽】搭公車 多點體貼
搭公車 多點體貼
文／文欣
朋友在搭公車時，跌倒拐到腳，傷勢還頗嚴重，原來她要坐進靠窗位置時，坐走道座位的乘客沒有挪動身體，公車一剎車就跌倒了！
身為公車族，常常發現一個現象：很多乘客都喜歡坐靠走道座位，即使後來有其他乘客陸續上車，他們也不想挪進靠窗座位，上車的乘客，就得在晃動的公車中，辛苦地跨過他們、擠進靠窗空位。有時，司機冷不防來個緊急剎車，就很容易跌倒；另外一種情況是，有的時候公車太擠、座位空間太小，要穿過走道側的座位，再擠進去座位有些困難，而坐在走道側的乘客又不動如山，沒有意思要往靠窗側挪動，很多人就乾脆放棄，只能無奈地站到下車，而那個座位就這樣一直空著。
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希望大家都能將心比心，公車很空時，當然想坐哪裡都是個人自由；但遇到人多時，希望大家能盡量往靠窗坐，方便後來上車乘客就座。換個角度想，當自己是後來上車者，應該也很希望先就座者能讓出走道側座位，讓自己順利就座吧！
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