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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】政論漫畫家魚夫辭世 文化部將呈請總統褒揚

2025/01/02 05:30

台灣知名政論漫畫家魚夫肝癌辭世，享壽65歲。（資料照，記者劉婉君攝）台灣知名政論漫畫家魚夫肝癌辭世，享壽65歲。（資料照，記者劉婉君攝）

〔記者丁偉杰、董柏廷／綜合報導〕政論漫畫家「魚夫」林奎佑於2024年12月30日因肝癌病逝，享壽65歲。文化部長李遠聞訊表達不捨與哀悼，並表示魚夫的人生非常精采，不僅是知名媒體人，也是色彩鮮明的政治人，更是一個不可多得的漫畫家、作家。他這一生對於台灣土地、民俗、食物的愛，用各種方式呈現，已經成為台灣文化的一部分，文化部將呈請總統明令褒揚。

魚夫的政論漫畫，風格簡單易懂，成為台灣解嚴後政治文化與民主轉型的重要推手之一。（文化部提供）魚夫的政論漫畫，風格簡單易懂，成為台灣解嚴後政治文化與民主轉型的重要推手之一。（文化部提供）

魚夫大學時期便陸續在政論雜誌發表政治漫畫，1987年12月17日在《自立晚報》發表政治漫畫〈蔣經國開路〉，將蔣經國繪成摩西，開啟了台灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的先河，他以幽默諷刺漫畫針砭時事，促使公眾關注並理解台灣政治、社會議題，獲第4屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎。

魚夫在2016年曾受嘉義市前市長涂醒哲聘請，擔任第3屆駐市作家，透過閱讀文獻、實地考察，畫回一棟棟消失的老嘉義，包括日治時期原嘉義衛生公舘、嘉義郡役所、嘉義驛等，多幅諸羅史蹟老建築漫畫作品，喚回市民共同回憶；市府後來也發表3條魚夫規畫的嘉義旅遊路線，歡迎大家跟著魚夫腳步來嘉義輕旅行，包括KANO再現風華路線、嘉義重要建築指標路線、無看版美食路線等，行銷嘉義美味的嘉義雞肉飯、菜鴨魯熟肉、紅燒鴨肉麵以及綠豆加薏仁等無看版美食，提供遊客感受日治時期的舊嘉義所遺留的足跡，並在新與舊建築物中找尋他口中的風采，如今魚夫過世，讓人不勝唏噓。

在漫畫之外，魚夫也著有《魚夫人間味：邊吃邊說四十年》、《台灣百年市場：從北到南，和魚夫一起探看25個流轉百年的菜市風華》、《臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食》、《臺北食食通》、《戀戀故鄉屏東行：魚夫帶你逛老建築、食在地古早味》、《桃城著味：魚夫嘉義繪葉書》等作品，結合繪畫與文字，分享台灣各地經典建築與在地飲食文化，讓台灣人更加認識台灣的美好。

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