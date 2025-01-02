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【藝術文化】C-LAB「眾聲喧嘩-講述表演集」 第1季聚焦「語言」探索文化

2025/01/02 05:30

引爆火山工程團隊推出「焱山之城」展覽，梳理近年來發展的系列作品，圖為《夜行者／夜航者計畫》。（引爆火山工程提供）引爆火山工程團隊推出「焱山之城」展覽，梳理近年來發展的系列作品，圖為《夜行者／夜航者計畫》。（引爆火山工程提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣當代文化實驗場C-LAB主辦的「眾聲喧嘩—講述表演集」，第1季推出多元展演映活動，將於1月3日至5日邀請6組藝術家從演講和簡報的表演形式，探索「語言」的多樣化美學實驗；2月則將推沉浸式展覽，探討數位性暴力議題。

張紋瑄除了發表新作《講講講述》，也將於「放映單元」放映錄像作品《File新秩序普通生活火燒島》。（C-Lab提供）張紋瑄除了發表新作《講講講述》，也將於「放映單元」放映錄像作品《File新秩序普通生活火燒島》。（C-Lab提供）

本次邀請藝術家張紋瑄以演講形式表演新作《講講講述》；李立中《蓬塔努斯與大港》挑戰全台語演出，描繪一段荷蘭人蓬塔努斯尋覓鴿子的旅程；阮永翰《聑蝶生命故事館》以虛構的昆蟲為符號，探索轉化白色恐怖場址的可能性；漬梅三重奏的《聲熔質變—龍的生理學講義（重播）》，融合聲樂、擴延口頭技術、自由即興與書寫行為，帶來實驗聲響表演；區秀詒與陳侑汝的《從前一隻獨角獸》，從犀牛的歷史敘事談到「獨角獸」的民間故事和海洋之旅，開啟橫跨海洋、時空、聲音、影像互相交融的想像；作家鄧九雲則將在新作《不可靠的第一人稱》帶來互動式的講述表演，探索真實與虛構的邊界。

此外，引爆火山工程團隊將在1月3日至3月9日推出「焱山之城」展覽，梳理近年來發展的《焱族》與《夜行者計畫》等系列作品，藉由展覽與觀眾一同透過在地觀點、飛碟學、火山學與歷史學等多重敘事角度，探討大屯山區域的火山地質活動、史料文獻、不明飛行物目擊事件、地景遺跡與魔神仔傳聞之間的深層聯繫。

C-LAB亦將在2月22日至3月16日與德國弗里德里希諾曼自由基金會在台辦事處合作，共同主辦沉浸式展覽「他們告訴我，這不是你的錯。而我告訴他們，一切都會沒事」，邀請藝術家鄭亭亭，引領觀者跟隨手機螢幕及旁白指引，遊走於展出空間中的數個場景，探討數位性暴力的議題。詳詢C-Lab官網。

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