【家庭plus．生活停看聽】感謝媳婦圓夢

感謝媳婦圓夢

文／心玲

深夜裡，敲窗的雨聲淅瀝得有點吵，一向淺眠的我，頓時有感，令人欣慰旱象有解，這一刻值得歡喜。

心裡面有個暖暖的感受，要從三年多前說起，當時還在疫情壟罩的氛圍，我兒的婚禮簡單隆重，以溫馨家宴的形式，向至親好友宣告：「我們家多了兒媳成員」；兒媳是個懂事貼心的女孩，我與外子喜歡她更疼她如己出。

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曾幾何時，我的生日願望多了希望抱孫的項目，這份心願讓兒子兒媳記錄在他們倆的人生清單中，欲努力達成。然而一月復一月，一年復一年，他們倆沒有動靜，不曾向我報喜；我與外子警惕彼此不可顯露心慌，因為怕造成他們倆的心理負擔；另方面，我開始加強心理建設，要求自我改變舊觀念，沒有孫輩並非人生遺憾，更不是絕對的選項。凡事不能如願時，必須懂得放下執念，從善如流，與兒女歡喜相伴就好。

然後，我看見媳婦喝中藥調理身體，更積極尋求生殖醫學治療；在我心裡頗感五味雜陳，更心疼她的辛苦。但是，我與外子維持著不探問的態度，就怕觸動她心裡面脆弱的部分，給了她太大的壓力。

冬盡春始的時節，我兒夫妻倆同時傳來一張著床胚胎的超音波照片，他們倆欣喜雀躍，已經孕育成功就要當父母啦，我也終於盼到要當奶奶了。衷心感激體貼孝順的媳婦，感恩她所有的承受與辛苦。

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