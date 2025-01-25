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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-4】5菜1鍋 慶團圓

2025/01/25 05:30

蔥油雞蔥油雞

文、攝影／梁瓊白

貴妃牛腩貴妃牛腩

準備年菜先想好主料再去選配料的蔬菜、菇類或乾貨，注意口感的同質性和配色，這是可以省時省力又不容易出錯的搭配。

清蒸魚清蒸魚

口味可以考慮家人的習慣，注意大人、老人和小孩的接受度取得均衡，每一種材料或做法，不妨去網路上找示範，可以參考但不一定要完全照做，只要改變調味料和配料便是創意。

芥藍菜炒臘腸（或臘肉）芥藍菜炒臘腸（或臘肉）

以下提供一桌4〜5人的年菜讓大家參考。

東坡肉東坡肉

蔥油雞

五福一品鍋五福一品鍋

材料：煮熟的雞半隻（用家裡拜拜的雞或買現成的油雞）蔥3支、薑3片。

圖／達志影像圖／達志影像

調味料：A（雞湯1/2杯、鹽1/2大匙、酒1大匙）、B（熱油2大匙、麻油1大匙）。

做法：

1.雞剁塊、排入盤內，將調味料（A）燒開，均勻淋在雞身上，然後倒除湯汁，擦淨盤子。

2.蔥薑分別切絲後用清水浸泡、去除辛辣味，然後撈出鋪在雞肉上，再將燒熱的調味料（B）淋在蔥薑絲上即可。

貴妃牛腩

材料：牛腩1斤、蔥2支、薑4片、紅白蘿蔔各1條。

調味料：酒1大匙、蠔油2大匙、醬油2大匙、糖1大匙、胡椒粉少許、八角4粒、陳皮1小片。

做法：

1.牛腩切小塊，先川燙過、去除血水後洗淨泡沫。

2.用兩大匙油爆香蔥薑後，放入牛腩略炒，加入所有調味料炒勻後盛入快鍋，加水蓋過牛腩，燒開轉小火煮20分鐘後，加入切塊的紅白蘿蔔再燒5分鐘。

3.熄火稍涼後倒出在炒鍋內，揀除辛香料，湯汁收至稍乾時，用太白粉水勾芡使湯汁微稠即可盛出。

東坡肉

材料：熟五花肉1條、蔥2支、薑2片、大蒜3粒。

調味料：酒1大匙、醬油5大匙、糖1大匙、白胡椒粉少許、水（或肉湯）3杯。

做法：

1.將熟五花肉切成四方塊，用兩大匙油爆香蔥薑蒜後，加入所有調味料燒開，放入五花肉燒20分鐘取出。

2.揀除蔥薑蒜，將湯汁燒開，加少許太白粉水使湯汁黏稠後，淋在肉塊上即可。

清蒸魚

材料：魚1條、（黃魚、鱸魚、石斑魚、鯧魚任何新鮮魚皆可），蔥5支、薑1小塊、辣椒1支。

調味料：A（酒1大匙、鹽1茶匙）、B熱油3大匙、C（醬油2大匙、糖1/2茶匙、酒1/2大匙、白胡椒粉少許）。

做法：

1.魚洗淨、剖開、抹上調味料（A）後平鋪在蒸盤上，放上兩支蔥、兩片薑入鍋蒸10分鐘。

2.將剩下的蔥、薑、辣椒切絲，並用清水浸泡去除辛辣味。

3.取出蒸好的魚，揀除蔥薑後，另鋪上蔥薑辣椒絲，淋上調味料（B）的熱油，再將多餘的油倒回鍋內，加入調味料（C）燒開，澆回魚身即可。

芥藍菜炒臘腸（或臘肉）

材料：芥藍菜10兩、臘肉半條（約半斤，或臘腸3條）、蒜末1茶匙。

調味料：酒1大匙、鹽酌量、清水少許。

做法：

1.芥藍菜洗淨，放入加有少許鹽的開水中川燙過、撈出、沖涼備用。

2.廣式臘腸或臘肉用熱水洗淨後，用電鍋蒸熟、切片（較鹹的直接用水煮10分鐘再撈出切片）。

3.用兩大匙油炒香蒜末，再放入芥藍略炒後，加入臘味同炒勻即可盛出。

五福一品鍋

材料：娃娃菜1包（或芥菜兩片）、大蝦5隻、肉丸6粒、海參1條、魷魚1條、蛋餃5片。

調味料：酒1大匙、鹽1茶匙、胡椒粉少許、高湯5杯。

做法：

1.將娃娃菜洗淨後對切兩半，放入湯鍋，大蝦剪去鬚足、抽除泥腸先川燙過，海參去內臟洗淨、川燙過去腥後切厚片，魷魚切花川燙過撈出。

2.娃娃菜放鍋底，面上將5種材料分別排入，將所有調味料調勻後倒入湯鍋內，可以用電鍋蒸或直接放爐上煮好上桌，或用電爐保溫邊吃邊煮。

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