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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-5】回娘家過年 百無禁忌

2025/01/26 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

按傳統，出嫁女兒初二才能回娘家，如果婆家、娘家打破傳統，過年回娘家的路一定更開心、順暢……

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

〈一樣是團聚〉出遊慶除夕 出嫁也加入

文／Jason（台北市）

每年除夕，父母總是忙碌於打掃家裡、準備年菜、安排祭祖……這些繁文縟節，讓原本該休息的身體更加疲憊。

隨著父母年歲漸長，姊姊也先後出嫁離家，家裡的人口逐漸減少，年夜飯不再那麼熱鬧。父親提議全家出遊過年，打破了我們家一成不變的年節模式。

第一個年夜飯，我們選在廬山溫泉區的飯店。除夕當天的風景區，人潮稀疏，玩得更盡興，拍照也不需要閃避人群。晚上在餐廳享用豐盛的年夜飯，無需事前準備，餐後也不用整理滿桌的杯盤狼藉。晚上一家人望著滿天星斗，泡著溫泉閒話家常，突然覺得這樣的年夜飯，比在家裡更溫馨、浪漫。

之後的幾年，我們陸續去過山區、湖畔。後來嫁出去的姊姊們，也和我們一起出遊共度除夕夜。多了小朋友，我們選擇了農場、遊樂園的度假飯店，全家大小都能玩得盡興。每到一個新的地方，都像是開啟了一場新的旅程。

年節，不該只是為了應付長輩的期待，也不該只是為了滿足口腹之欲。它應該是家人團聚，一起創造美好回憶的時刻。

〈婆家好開明〉難得回娘家 過好過滿

文／韋韋（台北市）

婚前回南部娘家過年，再幸福也不過；對於婚後卻要在北部婆家過年，直到年初二才能回娘家，非常不習慣。幸好我有開明的公婆，可以打破傳統，讓我在一放年假就可以回南部過年。

公婆說婆家很近，隨時隨地可以回去，不差過年那幾天；回南部一趟舟車勞頓，無法像婆家可以天天來蹭飯，讓我可以安安心心、歡歡喜喜回娘家過一個好年。

娘家也不忌諱出嫁的女兒提前回家過年會分掉福分、帶來晦氣或使娘家變得貧窮，一到近年關，爸媽即引領期盼等著我們回家。

只不過先前無法打破娘家媽媽年菜要自己準備及烹煮，才有年的味道，在兄弟姊妹鍥而不捨努力下，終於可以外帶年菜，到飯店圍爐也是選項之一，圍爐後不必清洗鍋碗瓢盆，可以舒舒服服地享用年菜大餐，甚至太晚時也可以在飯店住一晚，讓含辛茹苦的父母過一個不勞累及不花心思的年節。

接下來要努力的就是可以說服娘家爸媽到國外過年。

〈輪班好藉口〉提前回娘家 錯開返鄉潮

文／王威鈞（新北市）

內人與我是「南北漂配」：家住南部的她北上工作，我則反之。北漂人多，過年回家是一條辛苦的漫長路；南漂人少，往返的交通輕鬆不少。

婚後她一邊繼續工作，一邊帶著孩子與我父母同住。在那交通不便、週休一日半的當年，沒有長假很難回娘家孝親，過年是唯一確定的可能。

習俗上，初二之前回娘家會帶衰，幾乎所有嫁為人婦的北漂者都是初二一早拎小攜禮踏上歸途。運氣好的搶到火車票，雖不像自駕、搭巴士塞在高速公路上難過，但在擁擠的車廂中耗上一天，也是夠累的。

我的工作特殊，春節期間必須兩班輪值，初一晚餐後交班。在地同事為了能回家過年，都希望排上第二班。我則相反，為避免南北奔波，志願除夕、初一輪值，皆大歡喜。

既然我無法回家圍爐，便順勢讓太太提前請假，避開人潮南下，兩邊的父母也就沒有什麼好說的，年也就過得寫意多了。

年後北上再和父母團聚拜年，紅包大些，也算得上是彌補了。

〈福氣一直在〉除夕回娘家 傳遞幸福

文／菜菜蟲（高雄市）

「嫁出的女兒，除夕和大年初一不能回娘家，否則會把娘家的福氣帶走。」那只有女兒的家庭怎麼辦？我的媽媽四十多歲就中風，左半身完全癱瘓，但很萬幸的是意識清晰、能夠自理，所以多年來都是我來打理她的生活飲食。

如果過年女兒不能回娘家，媽媽自己一個人是不是顯得冷清了呢？

因為夫家是傳統家庭，除夕夜要拜祖先，婆婆會叮嚀我幫媽媽帶一些飯菜過去。除了帶飯菜，會一起連紅包送給媽媽，讓她老人家心裡能溫暖一點。媽媽常跟我說：「妳婆婆做菜好吃，能吃到家常味很幸福。」我轉述給婆婆，她聽得開心也很有成就感。這樣一來，娘家媽媽暖心、夫家婆婆也感心，在這年節期間，這對我們當兒女不是最大的開心嗎？

誰說嫁出去的女兒除夕不能回娘家？女兒是傳遞幸福的橋樑，和和氣氣、其樂融融才能帶來最棒的幸福，才有最大的福氣。

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