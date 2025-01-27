【家庭plus．蛇來運轉慶新春6-6要過年囉】年年高升 好采頭

圖／達志影像

文／黃文綺

《過年就是要吃阿媽的菜頭粿和外婆的蘿蔔糕》（青林）好長的書名啊！原來這本書是兩個故事匯聚成的，左翻是小男孩和媽媽一塊拔菜頭做粿，右翻是小女孩和媽媽一起逛南門市場買材料炒蘿蔔糕，到了中間，男孩和女孩長大共組家庭，於是年夜飯就有故事聽，還可品嘗多元的風味。

說到年夜飯和年糕，我的原生家庭和婆家，也正巧和繪本故事裡有些相似，父親來自福建福州，南門市場裡匯集的中國各省分年糕，就是童年記憶深刻的滋味，夾著臘味的廣式蘿蔔糕、和入芋頭、肥豬肉、花生的福州芋粿、單純加糖的甜年糕……寫到這兒突然覺得父親應該屬「螞蟻」，因為他最愛吃甜年糕，時常切了薄片直接吃，做芋泥時除了和豬油，還得加許多糖，深怕不夠甜就少了滋味。

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婆婆做蘿蔔糕就像繪本中的阿媽，有時自己到舅舅菜田裡拔蘿蔔，沒有時間就直接打電話訂一大袋。完全傳統純手工，從浸泡在來米到磨漿，拌入也打成泥的蘿蔔，另外用香菇、肉燥、紅蔥酥、蝦米爆炒，一起和入備好的蘿蔔米漿，再上蒸籠。做蘿蔔糕之外，餐餐都有菜頭湯，最後沒吃完的就直接曬乾醃製，一年四季都有好采頭呢！

《炊粿慶團圓》（小文房）的作者之一在傳統糕餅店長大，故事描繪出糕餅店的細節，平日只賣一般糕點和發糕，但在春節就會搬出大蒸籠炊蘿蔔糕，年糕的「年年高升」寓意，過年絕對不可少，也是送禮好物，繪本中還透露讓蘿蔔糕賣相好的小祕訣喔！

隨著時代進步，傳統手工幾乎都被機器取代，但每逢農曆年，卻會發現不少市售年糕和蘿蔔糕，總會標榜手工、傳統風味。顯然過年的習俗，以及昔日阿媽或外婆的手作溫度，不論年歲都讓人回味無窮。

還有一種年糕，近年跟著捲入一片韓風，就是韓式辣炒年糕，其實韓式年糕和寧波年糕相似，都是純白色沒有加味，靠的是炒年糕時加上的各種材料和調味。韓式辣炒是加泡菜，寧波年糕是我童年常吃的，母親會用香菇、蝦米、肉絲加上小白菜，調味拌炒後稍微燜一下起鍋，這種炒年糕講究火候，最好吃的是帶點咬勁的口感，燜太久會過軟，若隔餐加熱就會糊掉。

《14隻老鼠搗年糕》（漢聲）這本岩村和朗的經典作品，描繪的是日本的傳統年糕製作，把糯米煮熟後，放進臼中，然後大家輪流用木杵不斷地搗，糯米的黏性，透過搗的過程會讓米飯黏著成一團，繪本中祖孫三代忙碌的小小身影，讓一件看似單調的搗製過程，變得有趣生動起來。

從小老鼠搗年糕，聯想到台灣原住民的搗麻糬和搗年糕，也是同樣的搗製過程，在台東鹿野鄉永安村已經連續二十多年，在春節前動員全村一起搗年糕，成為著名的觀光活動。這個農曆年，親子不妨一塊來試試各種不同風味的年糕囉！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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