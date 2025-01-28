【家庭plus】肖蛇者名字 運勢說分明

圖／陳佳蕙

文／林家驊

圖／陳佳蕙

屬蛇之人相當重視他人的看法，雖然有自己的主見，但是會考慮到他人的需要，而願意犧牲自己來讓其他人高興，具有熱忱的服務精神，沒有私心，因此給人不錯的印象。

圖／陳佳蕙

男性多屬於溫和可靠的類型，外表看起來是值得信賴的對象，面對事情時腳踏實地，希望一步步完成目標，也因此遇到困難時容易鑽牛角尖，繞在問題點上無法釋懷，一旦遇到打擊，信心容易受挫，不由自主流露出軟弱的一面。女性會因固執而顯得有些倔強，並且不易將心事表露在外，會將情緒隱藏得很好，對於學業或工作上的要求，都會盡力達到，屬於堅忍不拔的女性類型。

請繼續往下閱讀...

圖／陳佳蕙

屬蛇之人通常年輕時無法真正決定努力的方向，有時會將時光白白蹉跎在想像上，而忽略實際行動的重要性，如果能夠多花時間在自己想做的事情上，就會從摸索之中，慢慢了解到自己的喜好，從而訂定目標；若否，即使到了中年，過去辛苦的代價將沒有辦法以最好的方式出現，就必須獨力面對晚年一事無成的窘境。

〈姓名學分析1〉這些名取得好 本命年發啦

屬蛇之人在這個本命年，若是名字裡有艹、口、馬、月、心、言、示、牛、王、龍、羊、西、金、隹、糹、貝、木、宀、彡等形態的字，那今年的運勢還不錯。若是姓氏裡見到這些形態的字（如：許、王、黃、周、吳、朱、馬、胡、高、宋、謝、唐、蕭、蔡、牛、劉、龔、譚、賈、林……等）那恭喜今年可望升官升職，有名聲顯揚的機會。

若是名字的第一個字裡見到這些形態的字（如：喬、騫、騰、特、茜、鈞、榮、宗、椎、善、珮、思、綵、彬……等），那今年在平輩人際關係方面會獲得不錯的助力，有機會獲得不錯的客戶來提升業績。甚至若還是單身的人，也有機會在今年遇見新的桃花，所以趕快找個好時間去拜拜月老吧！

若是名字的最後一個字裡見到這些形態的字，那今年在工作上也比較能得到好的發展機會，不論是想在本職上發展得更好，還是想在年後更換跑道，都能好好把握。當然不只是工作，在財運上也是有加薪或更賺錢的好運勢在今年裡發威。

〈姓名學分析2〉名字有這些 今年多謹慎

若是屬蛇之人在這個本命年，名字裡有水、豕、寅、艮、虎、爭、山、禾、豆、米、日、乂、人等形態的字，那今年要行事謹慎，多加小心，若是家中長輩想幫你點個燈安太歲，那就不要拒絕長輩的好意。

若是姓氏裡見到這些形態的字（如：徐、倪、佟、盧、岳、康、孔、洪、溫、象），那今年與上司、長輩最好保持距離，讓距離產生美感，免得多說多錯，影響仕途，省得沒升官升職，還丟官降職才糟糕。健康上要注意頭痛、失眠、頭部外傷等問題較容易發生。

若是名字的第一個字裡見到這些形態的字（如：沛、彪、琥、崑、良、郎、家、象、毅、豪、浪、峻、登、豐、秉、昱、映、昇、晃、文、光、淑、友、俊、仙……等），那今年在平輩人際關係上要多隱忍些，多做少說，以免衝突受到小人傷害，尤其夫妻／情侶之間相處也要多退一步，避免感情失和。在健康上也要多注意支氣管、腰部及腸、胃、消化系統方面的問題。

若是名字的最後一個字裡見到這些形態的字，那今年在工作上面則只求一個「穩」字，原先的工作不宜躁進，年後想換工作的最好再三思，避免換了新工作後有五日京兆的困擾。在金錢上也不宜過度投機，否則容易有破財的麻煩。在健康上則要注意抵抗力降低，手腳四肢受傷的可能性增加，在交通工具的使用上要多謹慎。

其他沒有提到形態的字，還有很多細微的判斷，文章裡是寫出最好跟最壞，其他沒寫到的，小好小壞、不好不壞都有可能。限於篇幅，無法準確的分析判斷，只能概述。

〈趨吉避凶〉安太歲 保個平安

每過新年，華人尤其長輩都會想安個太歲保平安，雖然筆者在過去一直強調所謂的太歲（歲星）指的是木星，在占星學中木星代表的幸運、成功、樂觀與慷慨，當然還有「加成」的力量，所以並不是走到本命年就會犯太歲發生衰事，而是要看流年木星落到自己命盤中的哪個宮位，會合了哪顆行星。會合吉星，那會將吉星的力量加成讓你今年大吉大利；反之會合了凶星，就會將凶星的力量加成，讓你今年多有阻礙。

當然這不是每個人都懂得自己去判斷，如果想在新的一年保個平安，那麼可以在2025年2月7日中午12點去廟裡替自己或家人拜拜，點個燈安太歲。當然除了屬蛇的之外，按傳統的說法，今年要點燈保平安的還有屬虎、豬與猴的人哦。（作者為開運會館負責人）

★民俗信仰，請勿盡信

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法