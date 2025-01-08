【藝術文化】台北國際書展2/4登場 5大主題館「閱讀異世界」 文化幣消費2點送1點

2025台北國際書展將於2月4日登場，今年規畫5大主題館邀請民眾參與閱讀盛會。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由文化部主辦、台北書展基金會承辦，台北市政府、新北市政府、基隆市政府共同協辦的「2025台北國際書展」，將於2月4日至2月9日於台北世貿一館舉行。今年主題為「閱讀異世界」，主題國為義大利，另策畫5大重點主題館，邀請民眾於農曆年過後參與一年一度的閱讀盛會。

台灣漫畫館由文策院規劃，將帶來30部人氣台漫。（記者董柏廷攝）

文化部表示，搭配義大利主題國及閱讀異世界等主題，以精采的內容號召全民一同參與書展，透過閱讀、講座分享、文化體驗等多種活動一起探索異世界。此外，114年文化禮金向下扎根，除了繼續發給16至22歲1,200點外，13至15歲每人發給600點，台北國際書展期間，18至22歲青年憑文化幣可免費入場（未滿18歲憑身分證件免費入場），以文化幣在書展現場消費，使用2點送1點，鼓勵民眾利用優惠措施參與書展活動。

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5大主題館，包括廣受親子歡迎的「童書主題館—童話奇遇記」；邀民眾進入神祕AI文學之夢的「數位主題館—命運交織的旅店」；30部人氣漫畫帶來「台灣漫畫館—漫畫極光 台漫的魔幻饗宴」；「文學書區」幻化「文學成影」一窺台灣文學走入影視改編的多重面貌、把書的舞台打造成時尚走秀現場的「公民書區—讀字Fashion & 閱讀聚光燈」，以及首度規畫的「閱讀異世界」跨域名人推薦主題展及主題書牆。

今年首創名人推薦主題展，邀請棒球人周思齊、旅行家謝哲青、身兼影視音主持多重身分的曾寶儀、1976樂團主唱阿凱、知名媒體人沈春華等，分享喜好及推薦的書籍。另配合「閱讀異世界」主題，設置主題書牆，由參展單位推薦選書，現場也將設置留言牆，邀請讀者在新年期間一起前往書展現場許願，分享彼此年度願望。

此外，設於世貿一館2樓A+會議室的夢想沙龍，是書展有史以來首個可免票參與的活動區，讓更多讀者共襄盛舉。詳詢台北國際書展官網。

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