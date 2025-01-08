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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 尹玲／你的確過早耽溺

2025/01/08 05:30

◎尹玲◎尹玲

◎尹玲

你的確過早耽溺於

各種奇特的癡迷

例如：

青春年華時總愛倚欄凝視那一朵朵

永不厭膩光芒璀璨的照明彈夜空

讓高大魁梧的美軍總尋不著的

匿隱茂密林中玩躲迷藏的敵蹤

敵我簽訂停火協議

期待能有褔氣享受戊申新年春節鞭炮

卻迎來了大年初一半夜全面總攻擊

緯度十七以南的

整個南越天翻地覆

墜入淪陷深淵無日無月無光無底

從此卡在糾纏終生永恆苦楚哀痛

戊申 1968 年的 365 天

整整 300 個日子奉獻給

（當然以及無限的以後）

無時無刻不在的

戰火焚燃瞬間

這抹著名的20世紀絕美硝煙

自然依舊高姿綿延

在21世紀 2024 年的夢似十月裡

不遺餘力飄蕩迷離

在無法分辨敵我的

宇宙完美完整時空

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