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【自由副刊】 尹玲／你的確過早耽溺
◎尹玲
◎尹玲
．
你的確過早耽溺於
各種奇特的癡迷
例如：
．
青春年華時總愛倚欄凝視那一朵朵
永不厭膩光芒璀璨的照明彈夜空
．
讓高大魁梧的美軍總尋不著的
匿隱茂密林中玩躲迷藏的敵蹤
．
敵我簽訂停火協議
期待能有褔氣享受戊申新年春節鞭炮
卻迎來了大年初一半夜全面總攻擊
緯度十七以南的
整個南越天翻地覆
墜入淪陷深淵無日無月無光無底
從此卡在糾纏終生永恆苦楚哀痛
．
戊申 1968 年的 365 天
整整 300 個日子奉獻給
（當然以及無限的以後）
無時無刻不在的
戰火焚燃瞬間
．
這抹著名的20世紀絕美硝煙
自然依舊高姿綿延
在21世紀 2024 年的夢似十月裡
不遺餘力飄蕩迷離
在無法分辨敵我的
宇宙完美完整時空
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